Daniel Rincón, Mar Loren-Méndez y Daniel Pinzón-Ayala, galardonados en la XIV Bienal de Arquitectura y Urbanismo de España

Un total de 13 arquitectos malagueños han sido reconocidos en la XIV Bienal de Arquitectura y Urbanismo de España, que muestra las mejores obras de arquitectura realizada por profesionales nacionales y cuyos premios se entregaron el pasado 19 de julio en el auditorio del Centro Botín de Santander.

De entre ellos destacan los arquitectos Daniel Rincón, Mar Loren-Méndez y Daniel Pinzón-Ayala que obtuvieron galardones en las categorías 'Investigación en Arquitectura y Urbanismo' y 'Artículos de investigación', respectivamente. Rincón ganó uno de los premios por su libro 'La Vivienda de lujo en Madrid desde 1900' y también fue seleccionado en la categoría de 'Publicaciones' por su la obra 'La construcción de la Arquitectura'. Mar Loren-Méndez y Daniel Pinzón-Ayala, por su parte, fueron premiados por 'An Interdisciplinary Methodology for the Characterization and Visualization of the Heritage of Roadway Corridors' y seleccionados por la 'Base de datos geo-espacial patrimonial online de carreteras históricas y archivo bibliográfico especializado'. Además, el arquitecto Juan Antonio Espinosa llegó a la final con la publicación 'Arquitectura y enfermedad en la obra de Thomas Bernhard'.

Asimismo, el proyecto 'A hombros de Gigantes. Recorrido de subida a las cubiertas de la catedral de Málaga', de los arquitectos Juan Manuel Sánchez La Chica, Gabriel Ruiz Cabrero y Adolfo de la Torre Prieto quedó finalista de los premios en la categoría principal y también ha sido elegida para concursar en el Panorama de Obras de la XI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU).

Entre las propuestas seleccionadas por el jurado de la XIV Bienal de Arquitectura y Urbanismo de España también se encontraban 'Casa Nube' (Vélez-Málaga), de Cristina García Baeza e Iñaki Pérez de la Fuente; el Centro de Recepción de visitantes del Caminito del Rey (Ardales), de los arquitectos Luis Machuca y Manuel José Rodríguez; 'Casa para un pintor' (Gaucín), de José María Olmedo y José Miguel Vázquez; y Casa Claire (Gaucín), también de Olmedo y Vázquez.