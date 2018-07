El PP de Málaga llora en la intimidad

Las apuestas fuertes siempre advierten de las posibles consecuencias. Confiar todo al negro puede ser una jugada brillante si sale bien o puede ser una debacle si la pequeña bola de marfil se para en el rojo. Lo que ha pasado este fin de semana con gran parte de la delegación del PP de Málaga que ha viajado a Madrid para asistir al congreso extraordinario del partido ha seguido patrones similares a una visita malograda al Casino de Torrequebrada. Con la diferencia de que en vez de fichas, lo que había en juego era un tipo de valor muy especial. Para muchos, incluso, por encima del dinero: el poder político. Algo menos perceptible en la cartera, pero elemental para marcar la jerarquía de los sillones en los partidos. Ahora que Pablo Casado ya ejerce de nuevo presidente del PP, pesa la naturalidad con la que Elías Bendodo se decantó por la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. Uno cae en el riesgo del ventajismo cuando habla a toro pasado, pero el nuevo ciclo post Mariano Rajoy aguarda para la dirección provincial del PP de Málaga la lógica incertidumbre que siempre viene aparejada a una apuesta fallida. Bendodo empezó este proceso creyendo que su obstáculo hacia la cúspide nacional del PP se llamaba María Dolores de Cospedal. Después de rozar la gloria en la primera vuelta de las primarias, se encuentra con la resaca de haber vuelto de vacío y con la dificultad de lidiar con un nuevo contexto a nivel interno que viene cargado de incertidumbre. Tanto para él y, mucho más, para algunos cargos públicos del partido con menos dotes para normalizar una derrota y capacidad de adaptación. Estas primarias han dejado piezas gloriosas. Auténticos tesoros para los espeleólogos digitales. «Yo no puedo apoyar a un candidato al que no le importa que yo sea mujer, en un país en el que la igualdad real entre hombres y mujeres todavía es nuestra asignatura pendiente», dejó escrito Gemma del Corral en su muro de Facebook. En realidad, la actual concejala de Cultura expresó un sentimiento que es bastante generalizado en el PP de Málaga, y que no se siente muy cómodo con la reubicación ideológica que plantea Casado, más bien alejado de la templanza y cercano a un discurso populista encaminado a crear trincheras. Asuntos como el aborto o el matrimonio homosexual hace tiempo que están superados en el PP de Málaga. La actual dirección siempre ha jugado un papel fundamental en la modernización del partido a nivel nacional.

Un compromisario de Málaga en sintonía con la dirección provincial recuerda que la proclamación de Casado dejó bastante tocada a la delegación de los populares malagueños: «Las caras eran un poema. Nosotros hicimos una apuesta clara y consecuente. Obviamente, hemos perdido, no nos engañemos». Unas horas después de la elección de Casado, mientras que muchos compromisarios malagueños enfilaban cabizbajos algún restaurante de Madrid para almorzar antes de tomar el AVE de vuelta, Bendodo juró lealtad: «La fuerza son los resultados y los afiliados. Málaga, desde ya, se pone a trabajar en esas autonómicas y a disposición de Casado, que nos va a ayudar y va a ser muy útil para obtener un buen resultado en Málaga y en Andalucía».

La posibilidad de que se puedan producir cambios en la estructura tanto a nivel regional como a nivel provincial va a depender de los resultados del próximo ciclo electoral. Casado ratificó a Juanma Moreno como candidato y se volcará de manera personal en la campaña andaluza. Su primera prueba de fuego como presidente del PP será en octubre si, finalmente, se produce el previsible adelanto de las urnas. Hay dos formas de legitimarse: por lealtad o por resultados electorales. A Moreno y a Bendodo, después de fallar en su apuesta personal, ahora sólo les queda la bendición de las urnas.

Francisco de la Torre con Pablo Casado, durante la visita del nuevo líder del PP a Málaga durante la campaña de las primarias. Foto: Álex Zea

De la Torre



El alcalde luce más joven que nunca. El congreso extraordinario del PP también ha servido para fortalecer su posición en el PP de Málaga. Lo quisieron jubilar de manera prematura, pero él aguantó el chaparrón y ahora está dispuesto a seguir infligiendo castigos. ¿Quién sabe si no quiere estirar esa voluntad hasta la configuración de las próximas listas para las municipales? Con esa habilidad tan suya de asestar puyas como el que no quiere la cosa, dio a entender ayer que el largo viaje del PP para buscar a su nuevo líder ha tenido sus efectos colaterales entre la dirección del partido en Málaga. Concretamente, se refirió a la «imagen» que se ha dado durante la precampaña del congreso extraordinario, en relación a un Bendodo volcado, desde el minuto uno, con la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. En un primer análisis del nuevo contexto que queda a nivel interno de partido, De la Torre se preguntó de manera retórica si «a lo largo del desarrollo del precongreso, las organizaciones provinciales han actuado de la forma más correcta o no para que los militantes sintieran la libertad de votar». «Sobre todo», añadió, «que tuvieran la oportunidad de escuchar los argumentos de cada uno de los candidatos, es decir, que los candidatos pudieran realizar el mismo tipo de actos con el mismo apoyo». «Si se ha hecho así, no hay problema, si no se ha hecho así, hay algo de imagen que no queda bien». Echando la mirada atrás en la precampaña, queda una puesta de largo por todo lo alto de Sáenz de Santamaría, que inició su andadura en Málaga, en un acto en el Auditorio Eduardo Ocón, con la presencia de muchos cargos provinciales y regionales del partido. Un contraste evidente con la visita a Málaga de Casado, y que se explica por sí solo al rememorar aquella imagen del nuevo líder del PP sentado casi de tapadillo en una mesa de los Baños del Carmen, perdido en una multitud que estaba viendo un partido de España en la fase de grupos del infructuoso Mundial.



Fuentes del partido confirman que Esperanza Oña será premiada con un puesto en la nueva dirección del PP. No como una simple vocal, que «equivale a nada». Desde Málaga, la sitúan al frente de un área, ocupando una vicesecretaría. «Por sus características, una vicesecretaría de política municipal o autonómica», señalan las mismas fuentes. Oña, en todo caso, nunca ha dejado de ser alguien de cierto peso en el PP de Málaga. Ya antes de la moción de censura a Rajoy había sido nombrada como coordinadora para las elecciones andaluzas en Málaga. Otro nombre al que aseguran que hay que prestar atención en un futuro a corto plazo es el de Juande Villena, coordinador de la candidatura de Casado en Málaga.