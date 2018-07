El acusado por matar a un ladrón insiste en que solo quiso auxiliar a la víctima

El joven acusado de homicidio imprudente después de que golpeara a un ladrón para conseguir el bolso que minutos antes había robado a una mujer que se dirigía a su trabajo ha afirmado que solo quiso auxiliar a la víctima y recuperar lo que le habían sustraído.

El juicio, que ha quedado hoy visto para sentencia, se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga y el procesado en el último turno de palabra ha insistido en que él no quiso agredir al ladrón, solo recuperar el bolso, "me defendí cuando me agredió, pero le garantizo que tuve pánico, porque habían pateando a una mujer en el suelo".

La acusación particular pide que el acusado, de 22 años y sin antecedentes penales, sea condenado a una pena de 15 años de prisión y 180.000 euros de indemnización por homicidio, mientras que el fiscal solicita 30 meses de cárcel por homicidio imprudente y su defensa, que ejerce Alfredo Herrera, la libre absolución.

El abogado defensor ha destacado que su cliente solo quiso socorrer a una mujer que estaba siendo apaleada en el suelo pero que al ser agredido se defendió y dio al ladrón un golpe que le causó la muerte dos días más tarde por traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral, por lo que mantiene que fue en legítima defensa.

Tras finalizar el juicio, pero dentro de la sala donde se ha celebrado la vista oral, los familiares del ladrón han increpado al acusado y las personas que le acompañaban, por lo que el juez les ha ordenado que abandonaran la sala y ha pedido que las fuerzas de seguridad escoltaran al procesado, testigos y familiares del mismo.

Los hechos se remontan al 8 de febrero de 2015, sobre las 7.45 horas, cuando una mujer iba camino a su trabajo en el Hotel Las Palmeras, en la localidad malagueña de Fuengirola, para ejercer sus funciones de limpiadora.

La víctima fue golpeada por el ahora fallecido y su pareja para arrebatarle el bolso, momento en que el acusado, que acababa de salir del trabajo e iba con dos compañeras, salió corriendo tras el ladrón tras las llamadas de auxilio de la misma y, tras darle alcance, se produjo un forcejeo entre ambos.

La mujer que también participó en la sustracción del robo ya ha sido condenada en otro procedimiento judicial por robo con violencia.

"Me echó la mano por encima y me tranquilizó"

La víctima del robo ha asegurado en el juicio que el acusado cuando recuperó el bolso se lo devolvió, le echó la mano por encima y la tranquilizó, al tiempo que le dijo que no se preocupara porque la iban a acompañar hasta su puesto de trabajo ya que estaba muy nerviosa, dolorida por los golpes y aturdida.

El acusado ha insistido en que solo quisieron socorrer a la mujer y que tras acompañarla a su trabajo se fueron en un taxi porque él tenía "pánico" de encontrárselo y que pudiera acuchillarlo, al tiempo que ha lamentado que nunca pensó en dicho desenlace.

"Yo solo me preocupé por la víctima, porque no dejaba de pedirnos que no la dejáramos sola y sinceramente no pensé en el ladrón ya que además estaba con su pareja", ha explicado el joven.

Dos policías que actuaron en la zona tras ocurrir el robo, han relatado que la mujer que participó en el robo intentó ocultar lo que habían hecho contando versiones contradictorias, pero que posteriormente acudió la víctima a la zona y denunció lo ocurrido.

Uno de estos agentes ha afirmado que si la acompañante del ladrón hubiera pedido ayuda antes a la policía, quizás la víctima se hubiera salvado ya que en esos casos cada minuto cuentan, pero ha denunciado que ella pidió a un barrendero que había en la zona que no se les avisara.

Al fallecido, que entonces tenía 42 años y era consumidor de cocaína y cannabis, le constaba una orden de búsqueda y detención e ingreso en prisión por un asunto que estaba siendo investigado en un Juzgado de Marbella, además de seis arrestos por robo con fuerza, hurto, resistencia, desobediencia, falsedad en documentos y delito contra la salud pública.