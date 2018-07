Así fue la primera escala del Symphony of the Seas en Málaga

El pasado mes de marzo, un nuevo gigante de los mares llegaba al puerto de Málaga. No era un crucero cualquiera. El Symphony of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, aparecía por el horizonte de la bahía de Málaga en pleno Martes Santo para ocupar y dominar la terminal de cruceros con sus más de 360 metros de eslora, que lo convierten en el crucero más grande del mundo. Este miércoles, durante la rueda de prensa de balance de los seis primeros meses del año, el Puerto de Málaga ha hecho público un vídeo de cómo fue esa primera escala del Symphony en la Costa del Sol.

El Symphony of the Seas pertenece a la clase Oasis de megacruceros, los más grandes de mundo con capacidad para más de 6.000 personas. Este barco, en concreto, está pensado para el turismo familiar, con habitaciones especiales para padres con niños que incluyen incluso toboganes dentro de las habitaciones.