El eclipse total de Luna se verá también en Málaga

Todos los malagueños aficionados a la astronomía están de suerte ya que este viernes 27 de julio se producirá un eclipse total de Luna. Éste podrá ser visto desde casi cualquier punto de la ciudad. Este comenzará antes de que el Sol se oculte por lo que cuando la luna empiece a salir por el horizonte, el eclipse ya habrá comenzado. Se cree que la luna podría empezar a ser visible a eso de las 21.30 horas.

Los eclipses totales de Luna se producen cuando el satélite se coloca en el mismo plano que el Sol y la Tierra. En ese momento la Luna atraviesa la porción de sombra que proyecta la Tierra en el espacio y queda eclipsada. Es decir, cuando se este produciendo el eclipse y estemos mirando a la Luna de frente, el Sol quedará a nuestra espalda, quedando la Tierra entre ambas.



En este fenómeno hay varias fases, según la zona de sombra que traspasa el astro. Una de ellas es la penumbra, en esta fase la luna se verá más oscura; la segunda es la sombra, el momento en el que la sombra de la Tierra se proyecta en la Luna haciendo que esta se vea roja, siendo este el momento álgido del eclipse. En Málaga, según comentan desde el observatorio de Astrobal , no se podrá ver el cambio a color rojo debido a que ya aparecerá de ese color. Una vez pasadas las 23:15, la Luna ya no estará atravesando la umbra, sino que estará por la penumbra. En esta zona menos espesa de sombra irá perdiendo el color rojo anterior hasta que el eclipse finalice completamente.

El fenómeno de ver la luna de color rojo es conocido como Luna de Sangre y se espera que dure unas dos horas. Desde Astrobal cuentan que no habrá problema para poder ver el eclipse cómodamente ya que no se necesitará de ni gún aparato especial. A diferencia de los eclipses solares, solo es necesario levantar la cabeza hacia el cielo. Además, no habrá problema para verlo desde cualquier punto de la ciudad a pesar de la contaminación lumínica. De igual manera, para los que no se quieran perder detalle, el observatorio de Astrolab hará una retranmisión en directo del eclipse ya que las plazas para verlo en el mismo observatorio se acabaron hace semanas.

Para aquellos que deseen disfrutar del eclipse en su máximo esplendor, es recomendable que se busquen un sitio alto, en el que el horizonte sea totalmente visible y hacerse con el uso de unos primasticos o de unos telescopios para poder ver todos los rasgos de la Luna de Sangre.

Disfrutar de Marte

Además, del eclipse total de Luna, se producirá otro fenómemo más extraño aún que sucede más o menos cada 30 años y es la oposición de Marte ante la Tierra. El planeta rojo también será visible para el ojo humano. Para distinguir al Planeta Rojo debemos de buscar una estrella roja muy brillante.

En esta ocasión, la oposición de Marte será algo más duradera que el eclipse. Este podrá ver los días 27 y 28. Durante esos días el planeta Marte se encontrará en su punto más cercano a la Tierra y por eso podrá ser visto desde la misma. En este caso, si es recomendable el acudir a un lugar alto, sin luz y con un telescopio para poder apreciar con detalle al Planeta Rojo.

Debido a este fenómeno, el sábado, 28 de julio, en Astrolab realizarán un visionado de planetas a través de telescopios, eso claro está, si el tiempo acompaña.