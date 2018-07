El PSOE rechaza que unas encuestas puedan cambiar el modelo de Limasa

El conflicto entre los bomberos, en huelga desde hace más de 500 días, y el Ayuntamiento de Málaga, y el futuro del servicio de limpieza a través de la empresa Limasa volverán a debatirse en el pleno de la ciudad, que se celebra hoy jueves.

Limasa vuelve al pleno a través de una moción urgente que presentará el PSOE sobre la municipalización de la empresa para dar una solución a la limpieza de la ciudad, que el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, definió como «el mayor problema de Málaga».

Los socialistas exigirán al equipo de gobierno que comience los trámites para la municipalización de dicho servicio y garantice los derechos de sus trabajadores. Además, mostrarán su rechazo y pedirán explicaciones por la realización de encuestas de satisfacción encargadas a empresas privadas sobre Limasa.

Para el PSOE, no es comprensible que el modelo de la empresa pueda ser reversible. «Esto no sería conforme a ley», dijo el portavoz. Por ello, anunció que han pedido un informe a la secretaría para que dictamine sobre si es posible que se puedan usar «los criterios subjetivos de una encuesta para revertir el modelo de gestión de una empresa». «Nuestra opinión, sobre la información recabada, es que no», insistió Pérez.

El anuncio de las encuestas no es más que «golpes de efectos y de marketing», que realiza el alcalde, señaló Pérez, y de forma más coloquial añadió que «esto de las encuestas es una chorrada, no es serio y pensamos que no es conforme a ley y que con ello el alcalde quiere eludir sus responsabilidades». La moción defiende que la plantilla debe ser personal laboral que cumpla con su trabajo y punto, concluyó el portavoz.

El alcalde, por contra, insistió en la bondad tanto de las encuestas como de fijar una parte del salario de los trabajadores de Limasa a unos baremos de productividad.

Por otra parte, PSOE e IU Málaga para la Gente presentarán mociones por separado en las que pedirán distintas medidas para mejorar los medios y aumentar la plantilla del Cuerpo de Bomberos, a raíz de los recientes sucesos en los que se han visto envueltos estos profesionales, según anunciaron ayer miércoles en las comparecencias previas a la sesión plenaria de este jueves.

IU Málaga para la Gente también exigirá el cumplimiento de estas cuestiones en su propia moción, pero además pedirá la reprobación del concejal de Seguridad, Mario Cortés, por sus imputaciones falsas a la plantilla y la apertura «indiscriminada» de expedientes, explico Eduardo Zorrilla.