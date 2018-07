Amfremar: Un economato que nunca caduque

El resto del importe lo buscaría de la colaboración privada

A Fernando Gutiérrez, de 72 años, que ha sido profesor de Matemáticas, las cuentas le salen para poder ofrecer un economato municipal que no interrumpa su funcionamiento cada cuatro meses, como ocurre en la actualidad.

El fundador de Amfremar, una ONG que nació en El Palo hace 18 años, ha propuesto personalmente al alcalde, Francisco de la Torre, un sistema para que, al menos en El Palo, el economato pueda ofrecer sus servicios los doce meses del año. «El Ayuntamiento sólo tendría que aumentar la ayuda que nos da al año algo menos de 12.000 euros», resume.

A comienzos de julio comenzó la tercera fase de este economato municipal, que se encuentra en la sede de la ONG, en la calle Practicante Fernández Alcolea con la calle Aguilar y Cano. 240 familias se beneficiarán en esta tercera fase de los precios reducidos del economato, pero durará hasta noviembre y, además, las familias sólo podrán hacer tres compras.

El sistema ideado por Fernando Gutiérrez contempla una compra mensual de las 240 familias todo el año, que con una media de compra de 65 euros costaría 187.200 euros.

Como destaca, «entre la primera fase y la segunda el Ayuntamiento nos dio 118.175 euros y yo pido 130.000, es decir, 11.825 euros más. «El resto, es decir, hasta llegar a los 187.000, que serían 57.200 euros que faltan, los voy a buscar».

Para resumir: las cuentas le salen si el Ayuntamiento eleva la ayuda hasta cerca de 12.000 euros, porque de recaudar la cantidad que falta se haría responsable la ONG.

De hecho, explica Fernando Gutiérrez, ya ha conseguido el compromiso de la empresa Financiera y Minera y del grupo Cronos, y está en conversaciones con varias empresas para poder cubrir esos 57.200 euros. «La idea sería que, con más o con menos, las empresas colaboraran todos los años», cuenta. Amfremar, por cierto, está declarada de utilidad pública y este tipo de aportaciones desgravan.

Además, el próximo 29 de septiembre ha organizado un evento de cante, copla y flamenco en el colegio ICET, con entradas a cinco euros.

Tarjetas en comercios



Otra iniciativa que quiere poner en marcha es repartir unas tarjetas en los establecimientos de Málaga para poder colaborar, aunque sea con un euro.

De esta manera, resalta, las familias que utilizan el economato no se verán en la tesitura de tener que recurrir a los lotes de comida que también reparte la ONG cuando acaba una fase o cuando han hecho ya las tres compras permitidas por familia en ese cuatrimestre. «A las familias se les apaña con lotes, pero no es lo mismo, porque se les entrega lo que podemos dar, lo que nos entra de Bancosol; no es la persona que entra y escoge lo que necesita», argumenta.

Por otro lado, ya hay una cuenta bancaria con la que poder colaborar con el economato: ES63 0081 7439 5100 0132 9235.

Respuesta del Ayuntamiento



La directora general de Asuntos Sociales, Ruth Sarabia, declaró ayer a este diario que «la idea de abrir todo el año nos parece estupenda y para eso Amfremar contará con dos convocatorias de economatos, la que ha acabado en junio y la que se resuelve en agosto».

Además, informó de que el Ayuntamiento le ha ayudado a buscar patrocinadores externos.

En todo caso, Ruth Sarabia también puntualizó que las subvenciones «son en concurrencia competitiva y los importes no pueden ser los que se quieran, sino según los puntos que se obtengan».