En Málaga ya existe una variada oferta

La moda de los bares de cereales se apodera de Málaga. Hace unos meses os contábamos como abría el primero de la capital, Suki Cereal Bar, idea de la hija de Francisco, el dueño de Barbarela. Con más de la mitad del 2018 ya a nuestras espaldas, Málaga cuenta con tres locales ya asentados en la ciudad y con una inauguración del cuarto local hace unas semanas.

La idea de los bares especializados en cereales surgió en Londres y su llegada a España fue en Madrid en 2016 con la franquicia Cereal Hunter.

Al principio de su apertura generó un gran revuelo entre los jóvenes de la capital, ocupando páginas en todos los medios por las grandes colas de espera que se formaban en la puerta de su local para probar estos nuevos productos. Actualmente, Cereal Hunter cuenta con casi una decena de locales por todo el territorio español.

Desde la apertura de este local hace ya dos años, se ha iniciado una expansión, que tras llegar a ciudades como Barcelona o Valencia ahora llega a Málaga para convertirse en uno de los lugares favoritos de desayuno y meriendas entre los jóvenes.

Estos locales tienen un funcionamiento simple. En primer lugar, debes elegir entre los tipos de leche que ofrezca el local, normalmente se suele poder elegir entras la tres variedades normales: entera, semidesnatada o desnatada; sin lactosa o incluso entre leches que no son tan conocidas como las vegetales, de soja, de avena, de arroz, de coco y otras muchas llegando muchos locales incluso a la veintena. Una vez eliges la leche, en muchos locales puedes echar un colorante insípido para conseguir una leche de color.

Como segundo paso, se deben elegir los cereales, nacionales o de importación. Depende del local, podrás elegir entre varios tamaños de bol e incluso mezclar el tipo de cereal.

Por último, puedes elegir tu topping, un complemento para los cereales entre los que más se destacan, lacasitos, galletas oreo, galletas de chocolate o filipinos. Incluso en algunos locales se utilizan bolas de helado.

Dentro de la gran variedad de cereales que podemos encontrar en estos locales, destacan los froot loops que son los favoritos de los clientes, aunque los cereales de la marca Oreo les están pisando los talones. Estos aros de colores azucarados y con sabor afrutado, solo se venden en Estados Unidos y combinan a la perfección con un topping de chocolate y con la leche de colores que puedes pedir en este tipo de establecimientos.

Lo que ha proporcionado éxito a los cafés de cereales han sido aquellas marcas de importación y que no están al alcance de todo el mundo. Si además, a estos cereales le añades la novedad de poder añadir leche de colores y toppings para acompañar, hacen la combinación perfecta para tener una excusa perfecta pura compartirlo en las redes, sobre todo a adolescentes.

A todos el mundo le gusta mostrar en redes como va a comer unos cereales americanos con leche azul o rosa y con nubecitas o conguitos. La innovación hecha desayuno.

En la ciudad de Málaga, la locura empezó a finales del 2017 con la apertura de Suki, pero ha sido en los últimos meses cuando hemos presenciado el aumento más grande a nivel de locales en la capital. En el mes de abril, en Teatinos, abrió el segundo local, Cereal Brothers, montado por dos amigos y que ofrecen a los estudiantes sun lugar donde tomar cereales y poder estudiar cómodamente.

Hace unas semanas, llegó a Málaga la franquicia más grande de España, Cereal House, con casi una veintena de locales por todo el territorio español y que quiere hacerle competencia a Cereal Hunter.

Además, Málaga puede presumir de ser la primera ciudad andaluza en acoger una cadena especializada en cereales.

Y por último, acaba de llegar a Málaga un nuevo establecimiento dedicado al negocio de los cereales. Tras seis meses de reformas en el local, Alejandro y Andrés pudieron empezar su andadura en este sector.

Los negocios de los cereales se asientan en nuestro país y parece que Málaga les gusta como destino para establecerse. Sin duda una oportunidad para todos los ciudadanos ya que se encuentran repartidos por casi todo el territorio de la ciudad, dando la oportunidad de que todo aquel lo desee pueda probar sus productos.



Cereal Brothers

Cereal Brothers, avenida Plutarco 16.

Cereal House

En el distrito de Teatinos, encontramos Cereal Brothers que abrió sus puertas el pasado mes de abril en la avenida Plutarco para todos los estudiantes de Málaga. Norberto Sabatell y Sagi Michael, los fundadores, conocieron la idea de los bares de cereales en Granada, a través de un conocido. Tras mucho pensarlo y al gustarle la idea se decidieron a montar su propio bar de cereales en la capital malagueña. Cereal Brothers nos ofrece una variedad de unos 50 tipos de cereales, podrán parecer pocos, pero cada uno de los cereales que se pueden encontrar en el local están elegidos a dedo por los propietarios, para ofrecer un mejor servicio a los clientes. Como nos cuentan los propietarios, «Cereal Brothers esta preparado está pensando para los estudiantes», de hecho, una pequeña parte del local esta adecuado con enchufes para aquellas personas que quieran estudiar en el local, ya que también disponen de wifi gratis. Pero, además de la variedad de cereales y leches que ofrecen, que puedes pedir para llevarlos a casa, también ofrecen desayunos salados y refrescos de importación inspirados en series, cerveza malagueña con diseños únicos e incluso la cerveza de mantequilla de Harry Potter. Para los propietarios, lo que hace diferente a su negocio del resto, es el trato al público. Ambos con mucha experiencia en el trato al público destacan que: «es importante que el cliente entre cómodo y se vaya cómodo». «Es importante atender con una sonrisa y sin malas caras», explican. El local se encuentra en la avenida Plutarco número 16.

Cereal House, Paseo Cerrado Calderón 14.

The Cereal Boom

Hace unas semanas, abrió en el Paseo Cerrado de Calderón 14 Cereal House Málaga. Este nuevo local de cereales pertenece a la cadena Cereal House, la más grande de España con 19 locales divididos por todo el territorio, seguidos por Cereal Haunters, la primera cadena en abrir en España. Cereal House es la primera cadena de locales de cereales que llega a Andalucía. Aquí podremos encontrar más de 120 tipos diferentes de cereales de los cuales el 80% son importados de países como: Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña e incluso Australia. Y para acompañar a los cereales podrás elegir entre más de 20 tipos de leche diferentes como de arroz, almendra, avellana o coco. Una oferta amplia y apta para todos los gustos y necesidades ya que cuentan con cereales sin gluten ni azúcar e incluso cereales con alta cantidad de proteínas para los más deportistas. Según el propietario del local, Javier Sierra «los cereales que más éxito tienen sin duda son los de Oreo», seguidos por los Froot Loops. Cereal House además de cereales también nos ofrece: muffins, gofres, crepes y smoothies hechos con fruta ultracongelada. Un modelo de negocio de cereales diferente al que encontramos en el resto de locales de la ciudad. Al referirnos a una cadena podemos encontrar un local algo más especializado y que posiblemente ofrezca un servicio más completo a sus clientes. Javier Sierra ha sido el artífice de la llegada de la franquicia a Málaga, sumándose a ciudades como Barcelona, Valencia, Elche, Valencia o Madrid y que quiere hacer competencia a otras como Cereal Hunter de Madrid.

The Cereal Boom, calle Córdoba, 17. ÁLEX ZEA

Suki Cereal Bar

Alejandro Nebro y Andrés Nebro son hermanos y cofundadores de el nuevo local de la capital, The Cereal Boom. Alejandro es un fanático de los cereales, y descubrió el modelo de negocio mientras vivía en Cambridge. El local esta totalmente reformado y según Alejandro: «Es el más grande de España». Por su parte, Andrés es fanático de los batidos de porridge. Unos cuencos de avena que se sirven junto a cereales y fruta. La apuesta de The Cereal Boom es diferente. A parte de los casi 300 tipos de cereales que ofrecen y los batidos de porridge, que podrás acompañar con un café orgánico; es el conocido como brunch. The Cereal Boom ofrece todo tipo de productos, desde los cereales típicos a los de importación, a una gran variedad de sandwiches mixtos llegando incluso a la preparación de hamburguesas, hamburguesas veganas y una Black Angus que Alejandro califica de «espectacular». Pero centrándonos en los cereales, The Cereal Boom, destaca por su servicio en mesa, su oferta de varios tamaños en los posibles pedidos y una recomendación de combinaciones de cereales que podremos encontrar en la carta y que seguro que ayudan a decidirse a los más indecisos. El local se encuentra en la calle Córdoba, número 17.

Suki Cereal Bar, Corregidor Paz Guzmán, número 8. ARCINIEGA

La idea de montar este negocio surgió de la hija de Francisco, el dueño, fijándose en los negocios ya montados en otras ciudades de España, aunque enfocado un poco más a la cultura japonesa. El nombre ´Suki´ es una palabra japonesa que en español significa «amo», incluso la decoración del local está inspirada en la cultura japonesa.

En este establecimiento encontramos un gran número de cereales diferentes procedentes de Estados Unidos y hasta 30 marcas diferentes en el ámbito nacional. La marca de cereales más solicitada por los clientes que frecuentan este negocio son los estadounidenses Froot Loops, los famosos cereales de Kellogg's con sabor a frutas y que tanto se han usado en las series americanas. Para acompañar estos cereales disponemos de toppings entre los que se podrá elegir entre: Lacasitos, galletas Oreo, nubecitas de chuche y otros muchos. En la calle Corregidor Paz Guzmán, 8.