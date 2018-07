Francisco de la Torre: "Elías ha demostrado una gestión magnífica; felizmente, el PP tiene a más gente válida"

El enamorado de Málaga frente al político. El conocimiento sobre cada piedra que se mueve, explicado con vocación funcionarial, frente a las apelaciones románticas más descontroladas cuando habla de la ciudad. De la Torre es una experiencia periodística singular. No rehuye a ninguna pregunta, pero introduce al entrevistador en un viaje en un túnel del tiempo hasta que uno se siente como en un ponche de ácido lisérgico

¿En son de paz llegan los enemigos? Habrá que esperar hasta el año que viene para resolver una cuestión que sobrevuela una relación políticamente tan distorsionada como la que une a Francisco de la Torre y Elías Bendodo. El alcalde abraza pero no aprieta cuando se le interpela en esta entrevista sobre los asuntos orgánicos en su partido, más candentes que nunca, después de la irrupción de Pablo Casado. Por momentos, amaga con alma de guerrero pero, acto seguido, introduce el matiz y agita la bandera blanca. ¿Conclusión después de una larga conversación? Un alto el fuego momentáneo antes de la aspiración final: tener el monopolio sobre el poder, o sea, de las listas del PP en la capital para 2019.

Con la victoria de Casado, ¿cree que se ha reforzado su posición en el partido?

No me planteo si he salido reforzado o no, lo que me importa es que el PP salga fuerte. No eludo a mi situación dentro del partido, pero mi compromiso es ejercer la tarea de alcalde de la mejor manera posible.

Dejó caer que la imagen del partido ha salido dañada por la apuesta clara que hizo la dirección provincial por Santamaría.

La cuestión que yo planteo para la provincia de Málaga, y también para el resto, no es una crítica. Lo que pido es que en estos casos (primarias) se actúe de una manera muy respetuosa y se facilite la libertad de voto y la libertad de explicación de los candidatos para transmitir sus mensajes.

¿No se ha dado esta libertad en Málaga?

Da la impresión de que unos candidatos no se han movido con la misma facilidad que otros. Pero a eso me he referido. No en relación a votar a A, B o a C. Es un legítimo derecho votar a quien uno quiera. Faltaría más.

¿Ha habido ya alguna interlocución entre usted y el señor Casado?

Le saludé en el congreso y le felicité. Nada más. Él está ahora muy ocupado. Y lo seguirá estando en las próximas semanas y meses. Eso es más que evidente.

Cree que habrá elecciones anticipadas en Andalucía?

Tengo la impresión de que sí. Lo que ya no sé, si puede que esas elecciones vayan a coincidir con unas nacionales o no. Eso lo sabrá el señor Sánchez. Pero es probable que haya elecciones andaluzas anticipadas.

¿Juanma Moreno se juega su futuro político en las andaluzas?

Hablar de que se juega su futuro político, quizá, sea excesivo. Son unas elecciones importantes para él y todos tenemos que ayudar para que obtenga el mejor resultado. Es importante que en Andalucía haya un cambio político.

Esperanza Oña dijo que algo se está haciendo mal en el PP de Andalucía para no haber gobernado nunca en 40 años. ¿Está de acuerdo?

No tengo tantos datos como ella, que está más metida en la política regional. Pero puede ser que sí. Hay que hacer una reflexión en ese sentido. ¿Qué se ha hecho para que no se haya transmitido bien el proyecto que tiene el PP en Andalucía?

¿A usted le gustaría que el partido siga contando, de alguna manera, con Celia Villalobos y Javier Arenas?

Es un tema muy del señor Casado y yo no tengo que dar consejos. Pero ahí hay valores y experiencia. Yo trabajé con Celia cuando estuvo de alcaldesa e hizo una labor magnífica. Arenas ha sido el líder del PP durante muchos años en los que no se han ganado las elecciones en Andalucía.

Arenas ha sido el único que le ha ganado al PSOE.

Él ganó, pero había que ganar con más.

Entremos en materia municipal. ¿Cómo ven los trabajadores de Limasa eso de supeditar parte del salario a entrevistas de satisfacción o parámetros de productividad?

Algunos se planteaban que por qué se hacía eso ahora. Pero una de las razones es porque esta empresa nunca ha sido pública en Málaga. Es innovador que un partido de centro-derecha se planteé este tema. Y queremos hacerlo con una reflexión y un camino que realmente sea útil. La participación de los vecinos y vecinas es necesaria para conservar limpia a la ciudad. Aquí hay dos factores: buen trabajo por parte de los operarios de Limasa y que lo que se haga, se conserve limpio. Hay varios mecanismos para lograrlo. No sólo están las encuestas. Pero las encuestas no tienen nada que ver con el salario. Son para ver cómo vamos, para mejorar.

Con la municipalización, ¿usted lo que busca es poner el contador a cero y dejar atrás un pasado turbio en Limasa?

Ese es el ideal. Había un momento antes de todo los pleitos cruzados en que eso era más fácil. Pero trataremos de que sea así.

Los vecinos del Centro Histórico se sienten agraviados por los efectos colaterales del turismo ¿Cree que se ha llegado a un punto en el que el Ayuntamiento debe tomar medidas.

Tenemos que conseguir que la imagen de calidad de Málaga no baje nunca. Hay gente que me habla de que de las viviendas turísticas no significan pérdida de calidad. Pero, al mismo tiempo, puede fomentar un espacio low cost. Que también tiene su derecho a hacer turismo, pero que me gustaría que no fuera el determinante en Málaga.

¿Va a haber un cambio en la política municipal con respecto a las viviendas con fines turísticos? ¿Alguna regularización?

Como es un fenómeno tan nuevo, nos falta más información. Pero hay que procurar que no haya una excesiva concentración. Estamos analizando a fondo todo el juego que nos puede dar nuestro plan general y nuestro PEPRI para ver si caben ahí las limitaciones en cuanto a actividades no residenciales.

Ligado al fenómeno de las viviendas turísticas está el encarecimiento del alquiler de larga temporada. ¿El Ayuntamiento va a tomar medidas para rebajar el precio del alquiler?

El incremento del alquiler se hubiera producido igual. No cabe duda de que esto lo ha acelerado. Hay que hacer más esfuerzos en viviendas y eso es competencia de la Junta de Andalucía. Por nuestra parte, estudiaremos la manera de estimular el tema del alquiler. Pero no es fácil.

El otro día escenificó la cesión a la Junta de los terrenos del Civil para la construcción de un tercer hospital. ¿Tiene esperanza en que será una realidad?

Si la Junta de verdad tiene intención de hacer esto, ya debería estar encargando el proyecto.

¿Por qué Málaga necesita que se construya un auditorio?

Es Málaga, es la provincia y es la región andaluza. Andalucía tiene ahora mismo un auditorio y necesita, como mínimo, dos más.

¿Pero cómo se repartiría la financiación para mantener esta infraestructura?

Nosotros proponemos un reparto de la siguiente manera: 40% Gobierno central, 10% Diputación, 25% Junta de Andalucía y 25% Ayuntamiento de Málaga. Hacemos el esfuerzo aquí, pero serviría a Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Marbella, etc. Es un equipamiento no local, es un equipamiento territorial. Regional, también. Vendrá gente de Algeciras, de Lucena, etc. En definitiva, de todo el arco que esté a menos de una hora de Málaga.

¿Usted es más de taxi o de Uber/Cabify?

Yo soy más de taxi. De taxi y de transporte público. En mi móvil no encontrará la aplicación de Uber. Respeto a quien la tenga. Tengo una muy buena relación con los taxistas y deseo lo mejor para ellos. Me gustaría que los taxistas de Málaga tengan un área de prestación conjunta, donde no tengan competencia de taxistas de otros municipios.

En la Feria del año pasado los taxistas se pusieron en huelga. ¿Existe el riesgo de que se repita dentro de un mes?

Espero que no. Tengo que preguntar cómo va el tema. Málaga está como tercera provincia de España (licencias VTC), pero a nivel de la provincia no viene desglosado. Ahora, es una cifra significativa.

¿Tiene ya en mente cómo quiere que sea la Málaga que marca el ciclo 2019-2024?

Yo sueño con una Málaga en la que la visibilidad que ya tenemos, sea aún mayor. Que se conozca más a fondo ese atractivo que tiene Málaga para vivir, para trabajar e invertir en ella. No tenemos el tamaño de una gran ciudad, pero tenemos la calidad de vida asociada a una ciudad media. Quiero captar talento y captar emprendimiento. Eso va ligado a la visibilidad y tenemos que fortalecer esa estrategia cada vez más.

¿Va a agotar el nuevo mandato si repite como alcalde?

Sí, creo que debe ser con ese propósito y con esa claridad. Luego, la vida te dirá si lo puedes hacer. Pero es mi deseo y voluntad firme.

¿Ya tiene perfilada cómo sería su lista para 2019?

No. En absoluto.

¿Le sigue gustando llevar a Elías Bendodo de dos?

Es una persona válida. Lo he dicho más de una vez. Elías ha demostrado una gestión magnífica en la Diputación. Esa demostración de gestión está ahí como una razón potente para contar con ella, pero nuestro partido tiene, felizmente, también, a más gente muy válida para contar con ella.

Vuelve a introducir usted la duda.

Es lo que lo he dicho siempre. Mi posición no ha cambiado sobre este tema.

¿El resultado del congreso del fin de semana pasado influye sobre este asunto?

No tiene por que cambiar. Elías sigue siendo un magnífico gestor. Pero mi respuesta sigue siendo la misma.

¿Habrá muchos cambios con respecto a la lista que presentó en 2015?

No me lo he planteado. Yo estoy muy satisfecho con el equipo que tenemos.

¿Cuál es el perfil que busca para sus concejales?

Gente que entienda la política como un servicio al bien común y que esté enamorada de Málaga.

¿Le gustaría contar con Juande Villena?

¿Esa pregunta la ha encargado Juande Villena? No me estoy planteando nombres ahora mismo.