Los taxistas de Málaga se suman a la huelga indefinida

La asamblea de taxistas de esta mañana finalmente ha decidido que los taxistas de Málaga se suman a una huelga indefinida hasta que haya una resolución del Ministerio de Fomento. "Vamos a salir a trabajar divididos al 50%, los pares un día y los nones otro", declara el vicepresidente de Aumat, Juan González. Aseguran que no conllevará grandes retrasos, ya que este porcentaje es solo ligeramente inferior al que trabaja en un día habitual. "El usuario tiene que estar atendido sí o sí", asegura González.

Unos paros que, sin embargo, no van a afectar al aeropuerto ni a las estaciones de tren, que cuentan con gran afluencia en estos días claves en el turismo de Málaga. "No tocar el aeropuerto era una condición unánime", asegura el portavoz de Élite Taxi, Guillermo Díaz. "Se ha querido dejar trabajando con normalidad porque es el punto de encuentro, entendemos que Málaga y la Costa del Sol depende de eso", explica Díaz.

El paro se trata de una "decisión unánime", según González, pero eso no ha evitado las discrepancias en la asamblea de esta mañana en el Palacio de Ferias por aspectos como el porcentaje de servicios mínimos que había que ofrecer, la actividad en al aeropuerto y la representación de votantes de toda la provincia que tenían que participar, ya que, debido a la poca antelación con la que se programó esta asamblea, los taxistas de la capital han sido mayoría en la reunión. El representante de los taxistas asalariados Arturo Kindelan asegura que la decisión tomada esta mañana no se puede describir como "unánime", algo que también han expresado otras asociaciones de taxistas presentes en la asamblea, como Élite Taxi. "Ha habido discrepancias porque en toda España hay un paro total y, en Málaga, siendo la provincia más afectada, hemos decidido parar el 50%", comenta el portavoz de Élite Taxi. "Las discrepancias han surgido porque todas paran y Málaga para la mitad", denuncia el portavoz de Élite Taxi, quien defendía una opción diferente, con unos servicios mínimos del "20% o 30% de la flota".

Aunque aún no se ha programado ninguna movilización, se espera que se organicen en las próximas horas "de la manera más controlada posible", explica el vicepresidente de Aumat. Los taxistas que no estén trabajando esos días continuarán las movilizaciones y repartirán folletos explicativos. "Habrá piquetes informativos para informar a los ciudadanos", explica el portavoz de Élite Taxi. "Mientras tanto, la otra mitad de la flota no va a estar de vacaciones, vamos a estar informando a los usuarios del porqué de esta huelga", afirma Jesús Báez, uno de los taxistas presentes en la asamblea.

"Nosotros en ningún momento queremos enfrentarnos con el usuario", aclara Báez, quien añade que el objetivo de este paro indefinido es que Fomento "cumpla, simple y llanamente, la ley". "Nos tendrán que escuchar y nos tendremos que hacer ver pero al usuario no le podemos dejar de lado, es quien nos mantiene y le debemos ese respeto de no dejarle tirado, esperamos que nos comprendan y que entiendan que tenemos que protestar", concluye el vicepresidente de Aumat.