La Aemet activa el aviso amarillo por altas temperaturas en Málaga

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en Málaga este lunes desde las 12.00 horas hasta las 20.00 horas. En concreto, la Costa del Sol occidental y el Valle del Guadalhorce serán las comarcas más afectadas.

Se esperan unos 38 ºC, aunque habrá puntos de la provincia que alcancen los 39º C. A este aviso amarillo se une el terral, que permanecerá durante todo el día y la noche. Afortunadamente, este viento seco dejará espacio al levante a partir de este martes, por lo que se espera una semana con unas temperaturas más bajas.

Así, las temperaturas se irán suavizando desde el martes hasta el jueves, cuando se esperan entre 31º C y 32º C y, aunque se mantenga el viento de levante, subirán hasta los 33 ºC y 34º C el viernes, sábado y domingo de esta semana. En este sentido, las mínimas también subirán durante el fin de semana, estableciéndose entre los 25º C y los 26º C.