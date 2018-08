La Junta incluye La Térmica en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha incluido La Térmica, la antigua Casa de la Misericordia, de 1912, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Catalogacion General.

La inclusión se hizo efectiva el pasado 12 de julio, según informó la Consejería al historiador malagueño José Luis Cabrera, que este año solicitó la medida junto a los doctores en Historia del Arte Francisco Rodríguez Marín y Rosa Palomo y el licenciado en Historia Miguel Bustamante.

La medida, explicaba José Luis Sánchez el pasado mes de enero a La Opinión, se tomaba para impedir la construcción junto a los jardines de La Térmica del Centro de Estudios Americanos Bernardo de Gálvez, un proyecto de la Diputación de Málaga, del que depende La Térmica.

"No sé si se podrá construir, pero al menos ahora, la Junta deberá dar el visto bueno a una actuación controvertida", declaró este martes José Luis Cabrera, que señaló que, en su opinión, "no solo no se debería construir sino que se debía soterrar el parking actual y ampliar el jardín para hacer un jardín botánico". "Con todos los respetos para Bernardo de Gálvez, porque hay otros edificios", añadió.