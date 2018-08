La ONCE aumenta sus ventas un 7% en toda la provincia

La ONCE ha presentado esta mañana el informe de Valor Compartido.

La ONCE ha presentado esta mañana el informe de Valor Compartido. E. P.

El Grupo Social ONCE, compuesto por la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la Fundación ONCE y el grupo de empresas sociales ILUNION, ha crecido considerablemente durante el 2017 en toda la provincia. En relación al ejercicio de 2016, Grupo Social ONCE recaudó 115 millones de euros en ventas de productos de juego legal, de los cuales 61 millones de euros fueron destinados a premios, lo que supone un aumento del 7% con respecto al ejercicio anterior.

ONCE destinó 50 millones de euros para inversión social con los que se pudieron crear más de 200 puestos de trabajo. En total, el Grupo Social cuenta con 2.334 trabajadores en toda la provincia, de los cuales un 88% tiene discapacidad y un 44% son mujeres. En cuanto a la cifra de vendedores de juego, Málaga cuenta con 1.003 vendedores repartidos por toda la provincia.

En Andalucía, durante 2017 se recaudaron 574 millones de euros en ventas de juego legal, de los cuales 302 millones fueron repartidos en premios entre los agraciados. La inversión en labores sociales ascendió hasta los 250 millones de euros. A día 31 de diciembre de 2017, en el total de las sedes del Grupo Social, se cuentan con 5.266 vendedores de juego.

Pero la ONCE no solo crece en cifras económicas, durante el curso anterior, 128 personas se convirtieron en nuevos afiliados a la Organización; sumando un total de 2.785 afiliados, el 18% del total de los afiliados en Andalucía. De todos los afiliados malagueños, 98 son sordociegos que recibieron más de 3.000 horas de atención personalizada. Además, en la provincia, 27 personas cuentan con la ayuda de un perro guía para las acciones de movilidad diaria.