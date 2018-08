Los taxistas malagueños intensifican las protestas contra Uber y Cabify

El tercer día de la huelga del taxi en Málaga finalizó sin avances significativos a nivel nacional. Para mostrar su rechazo a la multiplicación de licencias VTC (vehículos de turismo con conductor), los taxistas de la capital mantendrán el paro acordado el pasado domingo. Con los ánimos sin amainar, el gremio intensificará hoy sus protestas contra Uber y Cabify, que son las principales compañías que utilizan estas licencias VTC para operar en la provincia. Los taxistas malagueños están dispuestos a levantar figuras de polvo y elevarán su presencia en las calles malagueñas, por lo que cabe esperar incidencias en el tráfico. A primera hora de la mañana, el sector se ha citado en el Palacio de Deportes Martín Carpena, punto de partida para iniciar un desfile de rechazo que consideran como indispensable para dar fuerza a sus reivindicaciones. Con un itinerario que llevará a los taxistas de la capital por el paseo marítimo hasta el puerto, desde donde se incorporarán hasta el Paseo del Parque. En este punto, igual que se hiciera ayer, los taxistas tienen pensado estacionar sus vehículos y bloquear así una de las principales arterias de Málaga. Está previsto que se sumen taxistas de toda la provincia.

Así, una huelga que fue espontánea en su gestación, irá camino de sumar un cuarto día de movilización y sin visos de mejora. Bajo el lema de «Uber y Cabify dan agua; el taxi da escuela, sanidad y prestaciones sociales», la asociación de taxistas mayoritaria en Málaga, Aumat, ha convocado una concentración a las puertas del Ayuntamiento. Según aseguran sus responsables, la huelga en Málaga no se desconvocará «hasta que los servicios jurídicos confirmen que hay razones suficientes para desconvocar las movilizaciones». El día de ayer ya supuso una escalada en comparación con el lunes. A primera hora de la tarde, más de un centenar de taxis bloquearon el Paseo del Parque en ambos sentidos, provocando largas colas tanto en el tráfico que provenía desde el túnel de Gibralfaro como desde la zona Este de la capital. Varios efectivos de la Policía Local tuvieron que cortar los accesos al Paseo del Parque para reorientar el tráfico.

En el día de ayer también se sucedieron varias reacciones por parte de políticos y asociaciones. El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, arremetió contra el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que «el Ministerio de Fomento en vez de dar una solución real al tema de las VTC lo que ha hecho es delegar en las comunidades autónomas esa solución». En todo caso, cabe subrayar que el traslado de competencias a las comunidades autónomas es, precisamente, una de las principales exigencias del sector. Más allá, el líder popular agradeció a las taxistas que mantengan al aeropuerto al margen de sus protestas: «Por lo menos, son conscientes de que estamos en plena temporada alta, de que el turismo es la principal industria en la provincia y que, evidentemente, lo tenemos que afectar lo menos posible».

La patronal de los hoteleros, Aehcos, emitió un duro comunicado en el que se afirma que «los taxistas vuelven a dañar la imagen de la Costa del Sol». Se refiere el escrito a un supuesto aporreamiento de un vehículo de Uber en Marbella.

Huelga en la Feria



Los taxistas de Málaga ya no descartan la posibilidad de que haya una huelga durante la Feria de Málaga. Aumat y Taxi Unión explicaron que no decidirán nada hasta que no se celebre una asamblea sectorial, fechada en los días previos al inicio de la Feria.