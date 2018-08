"La moratoria que se plantea es perjudicial para la propia ciudad"

Cree que, «desde el punto de vista del intervencionismo del libre mercado», puede ser muy peligroso cercar el centro y no dar más licencias

El presidente de Mahos, Javier Frutos, analiza para La Opinión diversos temas de actualidad malagueña: el nuevo decreto de la Junta, la situación de las terrazas en el centro, el empleo o cómo les está afectando el llamado turismo de borrachera.

¿Cómo han recibido la noticia del decreto de la Junta en el que permiten la realización de conciertos de pequeño formato, entre otras cosas?

Llevamos muchos años detrás de que saliera este decreto, sobre todo, para actualizar cuestiones como los conciertos dentro de establecimientos, licencias que puedan unificar hostelería y música y otras cosas que creemos que estaban obsoletas. Así que lo hemos acogido positivamente, pero hay cosas que queremos ver más en profundidad, ver la incidencia que podrían tener y presentar alegaciones.

¿Cómo va la negociación con el Consistorio en el tema de las terrazas a raíz de la aprobación de la ordenanza municipal?

Hemos hablado varias veces con el área de Vía Pública y Comercio sobre que queríamos hacer algún tipo de actuación en Málaga en cuanto a terrazas y ocupación de vía pública, pero desde el punto de vista estético. No sería una imposición, sería un convenio entre ambas partes para que estéticamente las terrazas puedan cambiar, tener armonía y ser atractivas. Estábamos viendo si había alguna posibilidad de esos cambios, pero todavía no se ha hecho nada en concreto.

¿Y sobre los 14 planes de aprovechamiento que querían establecer?

En realidad, más que hablar de planes de aprovechamiento se iban a coger algunas plazas como prototipo para ver cómo podía incidirles esa modificación y yo más que hablar de planes de aprovechamiento hablaría de la estética del centro histórico. El centro está muy mimetizado con el casco antiguo y, buscando esa estética, se actuaría no solo en plazas, también en calles, haya o no haya planes de aprovechamiento. La idea era poner un prototipo de algunas plazas que eran más fáciles de ver cómo podían quedar y sobre eso trabajaríamos. Pero la intención es hacerlo en el centro histórico entero.

¿En qué plazas se han fijado?

Ahora mismo sé que se están estudiando varias plazas. Pero prefiero decirlo cuando esté cerrado porque tampoco queremos que la gente se preocupe en exceso. No estamos haciendo ningún cambio y el Ayuntamiento no va a hacer ningún cambio, simplemente se iba a proponer algo y estamos esperando a sentarnos y ver esa proposición.

¿Cree que el Centro está saturado?

Es cierto que hay algunas zonas donde hay más hostelería que en otras, pero no vemos que haya esa saturación de la que muchas veces se habla en cuanto a restaurantes y terrazas. Vinculado al ruido, entendemos este tema, del que parece que siempre tiene la culpa la hostelería. Nosotros somos reacios a eso. En los propios estudios que se han hecho vemos que hay calles donde no hay terrazas y los niveles de ruido son altos. Entendemos que esto viene por el crecimiento que ha tenido Málaga en los últimos años como sector industrial turístico, y es verdad que está recibiendo muchas visitas. Pero creo que eso hay que verlo más desde un punto de vista positivo.

Entiendo entonces que no están a favor de una moratoria?

No, no estamos a favor de una moratoria. Y menos como se plantea, es decir, cercar el Centro entero y que no se abran más bares. Hacer un tipo de actuación así es perjudicial para la propia ciudad, puede llevar a cabo una subida en algunos locales que están aquí con ese sello gastronómico malagueño y que al final se destinen al tema de franquicias por temas de costes y gastos. Puede llevar a cabo una pérdida de la personalidad de la gastronomía y la hostelería en Málaga.

¿Se acabaría sacando beneficio económico de esas licencias?

Sí, entendemos que eso puede ser perjudicial. Desde el punto de vista del intervencionismo del libre mercado puede ser muy peligroso.

¿Qué solución proponen?

Propusimos a la administración que si hay que hacer algún tipo de estudio pormenorizado, incluso calle por calle y ver que si el ruido es directamente por algún restaurante, nos podíamos sentar y hacer algún tipo de medida concreta, pero no generalizar que la hostelería es ruidosa. Son medidas serias como para tomarlas y echarle la culpa a un sector del cual dependen muchas familias

Los últimos datos del Ministerio de Trabajo indican que el sector servicios, que engloba la hostelería, fue el que mayor bajada registró en julio. ¿Se está creando trabajo de calidad o sigue predominando la estacionalidad?

Creo que se está creando empleo de calidad y somos los primeros que intentamos pelear contra la estacionalidad. Pero tenemos un problema y es que nos falta que la administración apueste por este tejido industrial con formación. Tenemos muchos trabajadores, pero no tenemos trabajadores cualificados. Sin ello, a la industria le va a costar más afianzarse o tener ese crecimiento y calidad que buscamos.

¿Habla de unos estudios reglados?

Efectivamente, así lo hemos puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación, y el sector privado.

¿Y qué proponen para aquellos que ya lleven muchos años trabajando en el sector?

Se podría acreditar esos años de experiencia dentro de algún tipo de certificado. La experiencia es un grado y entra dentro de la formación. Hay mucha gente que lleva muchos años y se pueden considerar profesionales, aunque sus estudios no hayan sido reglados. Ellos tendrían que certificar su currículo y su experiencia y esos estudios se convalidarán. Además, también podría ser una forma de que personas que se han quedado parados en otros sectores se puedan reciclar. Quizá el SAE debería echar una mano con los cursos que realiza y que vayan más destinados a sectores donde existe mayor oferta de empleo.

Si se exige una formación, esto debería ir también de la mano de una subida de los salarios, ¿no?

El salario base que tiene ahora mismo un convenio de hostelería está muy por encima de otros. Y para la persona que tiene más validez en el área, esos salarios están por encima de la base. El convenio para la persona que aprende y que empieza sí vemos que va un poco en perjuicio de los que llevan un tiempo en el sector. Cuando tienes un sector formado y consolidado, es el libre mercado quien va a regular esas subidas salariales. Y así se está haciendo en el centro.

Cambiando de tema, ¿cómo se está viviendo en el sector el llamado turismo de borrachera?

Málaga es una ciudad muy atractiva que se ha puesto de moda en los últimos años y eso hace que vengan turistas de todo tipo. No quiero incidir en turismo low cost o turismo de borrachera porque creo que son cosas puntuales. No queremos alertar de que Málaga se haya convertido en una ciudad de turismo de borrachera porque damos una imagen que no es real y muy negativa de la ciudad; y eso va en nuestro perjuicio. Evidentemente estamos en el Centro y vemos que en algunos el comportamiento cívico no es el adecuado, pero estamos hablando de un problema educacional.

¿Afecta de alguna manera a los hosteleros las viviendas de uso turístico?

No lo notamos mucho. Lo que sí estamos es en contra de que haya viviendas que no estén regladas. El Ayuntamiento tiene que apostar por un proyecto de ciudad; todo pasa por ahí y por una regulación de acuerdo a cómo queremos vernos en unos años.