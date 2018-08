Estudian crear un centro de acogida para inmigantes diseñado en la UMA

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anunció ayer que el Ejecutivo central está estudiando un proyecto diseñado por estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga (UMA) para un nuevo centro de acogida de inmigrantes en la costa oriental.

El delegado recordó que la Escuela de Arquitectura de Málaga lleva años trabajando en centros de llegada de recepción de inmigrantes, y están siendo estos trabajos estudiados por el Ejecutivo de España para que «en el futuro pueda ser el modelo a seguir en la recepción de inmigrantes en toda la costa de Andalucía y otras partes del país».

Asimismo, Gómez de Celis aseguró que «una vez más Málaga puede ser una referencia a nivel nacional para el modelo de llegada de estas situaciones que están sucediéndose en la costa». Además, en este punto, avanzó que está prevista la asistencia al foro que en otoño realizará la Escuela de Arquitectura de Málaga para mostrar los trabajos a los agentes sociales e institucionales.

En la comparecencia junto al alcalde, Francisco de la Torre, el delegado del Gobierno agradeció a Málaga su disposición «de manera inmediata» para dar respuesta y ubicar a los inmigrantes que llegan a la costa oriental, valorando la predisposición.

En este sentido, el delegado explicó que «hay cierta impresión, por todo lo que se está viviendo y sucediendo, puesto que en 2017 se doblaron el número de llegadas a España en relación con 2016» y especificó que las magnitudes son entorno a 8.000 personas llegadas en 2016 y en 2017 más de 20.000.

No obstante, el delegado indicó que «la inmigración no es un problema local, no es regional ni siquiera estatal, sino europeo» y señaló que en el caso de España «es un problema de todos y la solidaridad debe de ser compartida».

Por su parte, De la Torre agradeció al delegado su presencia en Málaga para poder abordar asuntos de interés común y agregó que la colaboración del Ayuntamiento ante la llegada de inmigrantes está garantizada «como la hemos venido haciendo durante los años». Además, recordó que las decisiones deben realizarse a nivel europeo y añadió que hay que trabajar «para mejorar la atención de inmigrantes en el puerto».