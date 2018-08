Los taxistas malagueños piden disculpas por la huelga de la semana pasada

Los taxistas malagueños han pedido disculpas a la ciudad de Málaga por los problemas de movilidad que se ocasionaron la semana pasada debido al paro parcial de la flota y el bloqueo del Paseo del Parque. La protesta, que se inició el pasado domingo y que quedó desconvocada el miércoles, tras arrancar el sector un compromiso del Ministerio de Fomento para traspasar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos las competencias sobre las licencias VTC, tuvo incidencias en el tráfico de la capital durante los cuatro días que duró. Con los taxis circulando otra vez, el grupo de movilización de la Costa del Sol, creado expresamente en la última asamblea sectorial que se celebró el mismo miércoles de la desconvocatorio de la huelga, ha emitido esta mañana un comunicado.

"La semana pasada, siguiendo a nuestros compañeros de Madrid y Barcelona, los taxistas de Málaga y la Costa del Sol iniciamos un paro parcial que duró varios días con movilizaciones y manifestaciones en el Parque y en toda la Costa del Sol. Sin embargo, nuestra intención nunca ha sido la de fastidiar a nadie, ni ahora ni el año pasado. Nuestra intención es simple y llanamente que se cumpla la ley", se añade, además, que se piden disculpas "a quien haya podido verse afectado por nuestras acciones".

Más allá, el comunicado desmiente que el sector del taxi se cierre a la competencia y argumenta los motivos por los que los taxistas malagueños entienden que compañías como Uber y Cabify compiten en un tablero que no es igual para todos: "Se nos acusa de admitir la competencia, pero no es cierto; sólo queremos una competencia justa. Pagamos muchos impuestos y lo hacemos en nuestro país, no fuera. Pasamos multitud de revisiones obligatorias, tenemos normas para todo, el seguro de nuestros coches cubre cualquier eventualidad y todos nuestros conductores están registrados y autorizados por los ayuntamientos que también regulan nuestros precios".

En relación a la entrada de Uber y Cabify al Real durante la Feria, que comenzará este sábado, se precisa que la inconveniencia de que sus coches puedan adentrarse hasta el Real en igualdad de condiciones con el taxi no debe entenderse como una amenaza velada sino en relación con el desconocimiento y la falta de control que tienen estas empresas sobre sus conductores. "Todos nuestros conductores están registrados, lo que nos permite pasar a zonas peatonales o en fechas especiales, porque estamos controlados como los conductores de autobús u otros vehículos de servicio público, y esas son las razones de seguridad ciudadana a las que nos referimos cuando nos preguntan por ello", reza el comunicado.

Con la intención de explicar el motivo de las protestas del sector, se pone el foco en la actual situación en la provincia de Málaga: "Llevamos años compitiendo y complementándonos con otras opciones de transporte, pero ahora aparecen estas empresas que sin apenas regulación, sin normativa que apenas las controle, quieren cumplir una labor parecida a la nuestra. Y estos son los motivos de nuestras protestas: exigir que se cumpla una ley que, a día de hoy, sin regulación, hace que la competencia sea desleal y en Málaga estamos en una proporción cercana al 1/3". La ley establece, sin embargo, que por cada 30 taxis sólo puede haber una licencia VTC.

De cara a la Feria, con Uber dispuesta a ofrecer una amplia cobertura, como demuestra la lona publicitaria desplegada para la ocasión en la avenida de Andalucía, los taxistas malagueños desean a la ciudadanía que "disfruten de los próximos días de fiesta". "Sí, nos vemos en la Feria como dicen ellos. Pero también nos vemos en los hospitales, ambulatorios, residencias, cuando llegas tarde al trabajo o cuando tienes que ir al juzgado o al mercado. Nos vemos siempre porque somos de aquí", concluye el comunicado.