Las cuatro caídas de Josefina

Además, le anularon en la práctica la entrada del coche a su garaje - La concejala de Campanillas, Elvira Maeso, informa de que la reparación la hará el distrito

«Con amigos así, quién necesita enemigos». El archifamoso dicho se ajusta a la situación de Josefina Sánchez, que tiene su vivienda en el número 21 del Camino Martínez, en Campanillas. En esta calle vive desde hace cerca de medio siglo.

Esta viuda de 74 años colecciona moratones desde que el Ayuntamiento de Málaga, paradójicamente, realizó las obras de mejora de la calle, en 2013.

Las obras, hasta la fecha, le han provocado cuatro caídas serias, la última de ellas días después de hablar para este reportaje, así que ha sido la propia Josefina, a través de la asociación de vecinos de Campanillas, la que ha enviado la foto de su mano derecha magullada.



Convenio con Gas Natural

226.000 euros costaron las obras de nueva pavimentación del Camino Martínez, además de nuevas aceras, zonas de aparcamiento, alumbrado, soterramiento de los canalizaciones, sistemas de drenaje, nuevo trazado de la calle y nueva señalización. Fueron fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Málaga y Gas Natural por el que, a cambio de la llegada de la central térmica a Campanillas, la compañía haría mejoras en el distrito.

En vísperas del día del Carmen de 2013, el alcalde, Francisco de la Torre, visitó la calle oficialmente concluida.

Para Josefina, sin embargo, las obras han terminado muy mal y como denuncia, todo se ha debido a la supuesta mala fe de uno de los supervisores. Según su versión, como se negó a que un poste de la luz se quitara de la acera y se colocara en una esquina de su patio delantero, como represalia le dejaron más alto uno de los peldaños de acceso a su vivienda, que es inferior al nivel de la calle.

El grado de inclinación de la rampa de acceso al garaje no coincide con la rampa antigua y lo han convertido en impracticable para los coches. ARCINIEGA

Además, tampoco arreglaron la unión de la rampa de la calle con su garaje, que ha quedado inutilizado, pues ya no se puede meter coche alguno.

«Fue un ingeniero, el palo de la luz me lo querían poner donde el rosal y yo le dije que no, porque eso era mío. Entonces me dijo que si el palo no iba ahí, ni me iban a arreglar el escalón ni la corredera. Yo le pregunté que si era una amenaza y me dijo que sí. Yo le comenté que tendría mucha carrera, pero muy poca delicadeza para hablar con una persona mayor».

Y aunque Josefina trata de tener cuidado, el hecho de que, cuando sale de casa, el último peldaño tenga más altura que el resto le ha hecho ya perder el equilibro y caerse en cuatro ocasiones.

«Ella no se da cuenta, tropieza, y al suelo», cuenta Carmela Fernández, presidente de la asociación de vecinos de Campanillas, que respalda las quejas de esta vecina.

«Mi marido hizo la corredera midiéndola centímetro a centímetro y ahora por ahí no puede entrar ningún coche», lamenta.

La presidenta vecinal, Carmela Fernández, explicó que, desde que terminaron las obras, la asociación está reclamando que el Ayuntamiento corrija estos dos errores, mediante otro peldaño y una nivelación correcta de la rampa del garaje.

«En la última ocasión, en el distrito me dijeron que las obras entrarían en los nuevos presupuestos; les pregunté y me dijeron que lo habían mandado a la Gerencia de Urbanismo», cuenta la presidenta, que reclama al Ayuntamiento de Málaga el arreglo urgente de estos errores, para que Josefina Sánchez deje de temer por su salud cada vez que sale de casa.

La concejala de Campanillas, Elvira Maeso,informó ayer a La Opinión de que el director de distrito ha atendido personalmente a Josefina Sánchez y de que ya está pedida la valoración de la obra a la técnica de Urbanismo.

El objetivo, explicó la concejala, es que la obra la haga el propio distrito de Campanillas con su presupuesto.