El PSOE propone crear una escuela provincial de futuros ´espeteros´

El portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha propuesto que la escuela de oficios que se cree en la institución provincial forme a futuros espeteros.

Conejo ha participado este miércoles junto al alcalde de Benalmádena (Málaga), Víctor Navas, en el acto de entrega de la distinción 'Fuego y Sal' al Merendero El Malagueño y a sus propietarios: Antonio Montero Palomino y María Josefa Gandía Cuesta.

Antes del mismo, Conejo ha recordado que el pasado mes de junio todos los grupos de la Diputación aprobaron una iniciativa del PSOE para impulsar la creación de una escuela de oficios de la provincia, con la colaboración de Sabor a Málaga, para poner en valor y recuperar estos oficios.

La propuesta contempla la firma de un convenio con la Universidad de Málaga y las Mancomunidades de la provincia para poner en marcha esta escuela de oficios y un estudio de cada uno de los oficios singulares y artesanales por comarcas.

Conejo ha destacado que con la distinción 'Fuego y Sal' los socialistas malagueños "estamos queriendo poner en valor la cultura del espeto y la cultura del chiringuito que es fundamental para la restauración y la hostelería malagueña" y, al mismo tiempo, respaldar la candidatura del espeto de sardinas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO que promueven Marbella Activa y Carta Malacitana.

"Para que haya espetos es fundamental la figura del espetero. Sin espeteros no tenemos espetos. Tenemos que hacer todo lo posible por mantener vivo este oficio que es la base de nuestra cultura que une la tradición de nuestros pescadores con la de nuestros chiringuitos", ha expuesto.

En este sentido, ha señalado que la escuela de oficios que todos los grupos han respaldado crear en la Diputación a iniciativa del PSOE "es una gran oportunidad para mantener viva esa tradición y formar a futuros espeteros aprovechando la experiencia de otros muchos que siguen en activo".

"En alguna ocasión me he referido a nuestros espeteros como chefs con estrellas Michelín. Sería imperdonable que no supiéramos aprovechar esa experiencia y sabiduría de estos estrellas Michelín para seguir formando a más espeteros y mantener viva la tradición del espeto", ha continuado.

Conejo ha insistido en que hay que aprovechar la candidatura del espeto para poner en valor todas las tradiciones vinculadas al espeto malagueño. "Cualquier acción de promoción turística que realicemos en los próximos meses y años debe incluir la candidatura del espeto malagueño", ha apuntado.

"Tenemos que convertir nuestra gastronomía tradicional en nuestro embajador internacional. La administraciones que se dedican a la promoción turística tienen una deuda con el espeto, los espeteros y con la gastronomía tradicional", ha resaltado.

Por su parte, el alcalde socialista de Benalmádena, Victor Navas, ha apuntado que este reconocimiento es un respaldo "a todas las familias y empresas que han dedicado su vida lo que queremos que sea patrimonio de la humanidad, el espeto. En Málaga es una auténtica cultura de la gastronomía que mucha gente está descubriendo pero que se remonta a muchos años de dedicación", ha afirmado.

En concreto, la familia que regenta el Merendero El Malagueño, lleva desde 1966 "generando empleo y riqueza en Benalmádena, han supuesto que esta empresa fuera el germen de otras muchas difundiendo el espeto", ha resaltado.