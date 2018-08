El Extra de verano de la ONCE deja un millón de euros en Málaga

El extra de verano de la ONCE ha repartido 1.020.000 euros, de un total de 17 cupones premiados con 60.000 euros cada uno. En total, en Andalucía el sorteo ha dejado 1.460.000 repartidos entre las provincias de Málaga, Córdoba, Cádiz y Sevilla.

En concreto, en la provincia de Málaga, diez de estos cupones han sido vendidos en el Supercor de la avenida Carlos Haya, mientras que los siete restantes han sido vendidos por José Francisco García en la calle Camino Suárez, donde tiene ubicado su punto de venta.

García es afiliado a la ONCE y vendedor desde 2013 y se ha mostrado "encantado" de haber repartido la suerte entre sus vecinos. Así, ha afirmado que está "muy contento. Recibí el mensaje informándome, y no me lo creo".

José Francisco García ha dado 420.000 euros del Extra de verano de la ONCE, según han informado a través de un comunicado. "Es la primera vez que reparto un premio, llevo cinco años vendiendo, pero esta es la primera vez", han añadido.

En Jerez, Dionisio Caravaca, vendedor desde 2012, ha vendido tres cupones agraciados con 60.000 euros cada uno en la avenida de Arcos, haciendo un total de 180.000 euros. Además, también en Andalucía, el Extra ha dejado otro premio en Sevilla y dos en Córdoba, haciendo un total de 1.460.000 euros en la comunidad.

El resto de premios de este extra de verano de la ONCE ha quedado muy repartido entre otras seis comunidades autónomas, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia.