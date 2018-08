La unidad de puerperio del Materno Infantil incluye fototerapia en su planta

Los recién nacidos con ictericia que necesiten fototerapia en el Materno Infantil ahora se someterán al tratamiento de luz que requieren en la misma unidad de puerperio sin separarse de la madre.

La medida se incluyó el pasado mes de mayo en el complejo hospitalario y ha supuesto una ventaja para madre e hijo ya que no se tienen que separar. «Está demostrado que el niño evoluciona más rápido, no se produce el trauma de separar a la madre del bebé y se fomenta la lactancia materna», explicó la supervisora de puerperio del Materno Infantil, Teresa Puebla. Hasta entonces, cuando los niños daban niveles no estables de bilirrubina, el menor pasaba a neonatología.

Con cuatro camas con las lámparas que requiere este tipo de tratamiento, los padres se trasladan a una habitación individual en la que no se separan del menor y pueden continuar con la lactancia materna; un ingreso que no tiene un tiempo establecido y que depende de la evolución del menor, entre otros factores. «Muchas veces la madre ya está dada de alta. Antes se tenía que ir y regresar para verlo pero ahora se puede quedar con él y para ellas es una tranquilidad», detalla Puebla.

Una nueva medida para fomentar la lactancia y el vínculo afectivo entre recién nacido y madre que cuenta con la buena acogida de todas las familias que lo han requerido hasta el momento.

«Hemos avanzado mucho en los últimos años para ayudar a madres e hijos», resalta la supervisora. Y es que, además de no ser trasladados los menores con ictericia, los niños que nacen con VIH se quedan en la planta con la madre; otra de las mejoras logradas en los últimos años ya que antes eran ingresados en la unidad de infecciosos.

Las semanas establecidas para que los niños prematuros pasan a la unidad de neonatos también cambió hace un tiempo al permitir que se queden en la planta de puerperio los menores de 34 semanas y de hasta 1.800 gramos. «Antes todos los que nacían antes de la semana 37 pasaban a neonatos», aclara la coordinadora. «Todo lo que sea bueno y no ponga en riesgo la salud del menor lo pondremos en la planta», sentenció la supervisora de dicha área del Materno Infantil, un hospital que acoge 4.000 nacimientos al año.