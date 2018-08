Los vecinos del Centro afirman que "la Feria de Día está condenada al fracaso"

La Asociación de Vecinos del Centro Antiguo de Málaga ha vuelto a criticar la Feria en el centro de la ciudad y ha insistido en que pese a que "ha sido algo más leve; la Feria del Centro está condenada al fracaso. No es feria, es el gran botellón del sur de Europa".

"La Feria del Centro es un despropósito en todos los sentidos", ha reiterado el presidente de la Asociación, Alfonso Miranda, que ha dicho, no obstante, que "tengo noticias de que ha sido algo más leve", pero ha vuelto a criticar "el impresentable" comportamiento en estos días en el centro.

"Por mucho que se quiera, el centro es muy pequeño y no está preparado para eso. La Feria del Centro sigue siendo una temeridad", ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, Miranda.

De igual modo, ha apuntado también que algunos residentes del centro "el que puede, y soy un afortunado, nos exiliamos, estamos condenados al exilio en Feria y el que no puede se tiene que quedar enclaustrado en su casa".

Eso sí, ha afirmado que el Real de la Feria es "una cosa diferente, se proyectó para recibir una masa de gente y es magnífico. Allí es donde tiene que ir la gente y el centro quedarse para las copitas, el almuerzo agradable, el paseo y el ver lo monumentos".

"En el fondo todos lo sabemos, pero el negocio se antepone a los derechos de los vecinos", ha advertido el presidente de la citada Asociación, quien ha vuelto a lamentar que "parece ser que cuando hay negocio por medio los derechos de los ciudadanos no se tienen en cuenta".

En cuanto a las plazas con música en directo en el centro durante los días de Feria, Miranda ha señalado que "por mucho que se quiera paliar, no es posible, la evidencia no se discute. Es evidente que en el centro no se puede organizar una feria, ya que termina en botellón". "Hay un reclamo y la gente viene preparada".

"Hay que quitar la Feria del Centro por el bien de Málaga, no de los vecinos; el centro se debe quedar como un centro agradable y la Feria al Real", ha incidido Miranda.