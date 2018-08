Los profesores se forman para obtener certificados de competencia digital

Uno de los grandes retos del profesorado desde ya y especialmente a partir del curso que se inicia en septiembre será transmitir conocimientos y generar aprendizaje a unos alumnos que forman parte de la ya conocida como «ciudadanía digital». Las TIC están totalmente integradas en el día a día del aula y sería muy difícil imaginar el mundo actual aislado de la tecnología. El futuro en la educación pasa irremediablemente por las tabletas, las nubes y todas estas herramientas 2.0 que supondrán una manera diferente de aprender mucho más allá del tradicional soporte papel y los clásicos libros de texto y apuntes. Y por ello, los docentes se forman para obtener certificados de competencia digital.

Hasta hace unos años, cuando una persona quería acceder a un puesto de trabajo y le preguntaban su nivel de competencia idiomática, decía bajo, medio o alto. Ahora, sin embargo, hay que aportar certificaciones. Con las TIC va a pasar igual. El docente tendrá que estar certificado para poder decir que es competente en el uso de estas herramientas. Quien ha dado un paso adelante para obtener estas certificaciones es Google.

El equipo de Google for Education administra tres programas de certificación diferentes a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo profesional de la comunidad educativa. El Educador certificado de Google está diseñado, precisamente, para los profesores que deseen demostrar competencia en el uso de las herramientas de Google for Education. El estado de Nivel 1 indica que el educador puede implementar G Suite for Education correctamente en la práctica educativa a fin de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El estado de Nivel 2 indica que el educador puede integrar correctamente una mayor gama de herramientas de G Suite for Education y otras tecnologías a fin de transformar la práctica educativa.

Por otro lado están los capacitadores certificados de Google for Education,que son profesionales de la educación apasionados y motivados que desean ayudar a los demás a transformar las aulas con tecnología.

Por último, el innovador certificado de Google for Education está diseñado para los líderes intelectuales de la educación que desarrollan proyectos nuevos e innovadores con las herramientas de Google for Education.

«Queremos que los alumnos vayan logrando objetivos de aprendizaje por proyectos. De este modo programamos nuestro cursos y el desarrollo de los áreas que impartimos, pero la implantación de estas herramientas va a revolucionarlo todo, más allá de los debates políticos y partidistas. No podemos mirar hacia otro lado porque el reto está sobre la mesa y es más que un futurible o un deseable. Es una rotunda realidad», señala Pedro Jerez, maestro de Primaria del colegio Manuel Siurot, de la capital, defensor confeso del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo.

El paquete Google for Education ofrece una serie de herramientas muy potentes, de manera gratuita a los centros, para implantar en sus aulas de manera online y offline todas estas herramientas «que ya conocemos a nivel usuario porque todos tenemos cierta familiaridad con ellos, pero las posibilidades que estas herramientas ofrecen un abanico amplísimo inimaginable», destaca. «Dentro de un entorno amable, cercano, fácil y gratuito», añade.

«Como profesores, comprendemos la importancia de enseñar habilidades básicas, como lectura, redacción y matemáticas. Sin embargo, si solo les brindamos a los alumnos los conocimientos básicos, carecerán de muchos de los conocimientos y habilidades que necesitan para ser eficaces en el mundo laboral del siglo XXI. Para poder ser ciudadanos, trabajadores y líderes eficientes en la sociedad, los alumnos también necesitan desarrollar habilidades tales como el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y el trabajo creativo. La tecnología puede ayudar a que las aulas se parezcan más a entornos del mundo real y a que preparen mejor a los alumnos para ingresar a una realidad laboral cada vez más conectada y globalmente competitiva», destaca Jerez.