El Ayuntamiento de Málaga usará las encuestas vecinales sobre Limasa sólo como guía

La teniente de alcalde, Teresa Porras, aclara ahora que nunca se pensó en vincular legalmente los sondeos al modelo público o privado de Limasa.

­La teniente de alcalde de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras, aseguró ayer que el Ayuntamiento no ha tenido nunca intención de vincular legalmente la realización de encuestas anuales a los ciudadanos sobre la labor de la empresa de limpieza de la ciudad, Limasa, a una posible reversión al modelo privado una vez sea pública si los vecinos no están satisfechos. Así, dijo que, en todo caso, se usarán como apoyo a la hora de tomar una decisión política, es decir, como guía o ayuda para optar por una u otra postura, pero nunca como justificación legal para un cambio en el servicio, aunque la oposición afirma que el alcalde, Francisco de la Torre, sí tenía en su agenda llevar a cabo esa vinculación legal y que se le afeó su intención en una reunión en julio.

El secretario general del Ayuntamiento, a instancias del PSOE, emitió a principios de agosto un informe en el que aseguraba que estas encuestas «se situarían, en su caso, en el plano de la motivación política para instar el correspondiente procedimiento administrativo de determinación de la forma de gestión de un servicio público, pero no como un acto de instrucción del mismo». «Las encuestas han desaparecido de la normativa básica reguladora del procedimiento administrativo como acto de instrucción». Lo que vino a decir el fedatario es que pueden hacerse encuestas para conformar la voluntad política de instar un procedimiento para revertir la naturaleza jurídica de Limasa una vez sea pública, pero no puede justificarse o vincularse esa decisión a la realización de consultas demoscópicas a los vecinos.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó en el último debate sobre el estado de la ciudad que la municipalización de Limasa «supondrá un ahorro que repercutirá en un mejor servicio, porque introducirá criterios de productividad –medida por sistemas automáticos de control y por una empresa externa a efectos de calidad– y porque pondrá fin a una espiral de pleitos que conviene poner a cero». Si los ciudadanos no están contentos con la situación de limpieza en la ciudad, el Ayuntamiento se planteará revertir su naturaleza jurídica y hacerla privada. «Subrayo que la continuidad de este modelo de gestión pública estará sometida a los resultados de una o dos encuestas anuales que medirán la evolución de la satisfacción de los vecinos; si no hay satisfacción de los malagueños, que son los accionistas de la ciudad, habrá que cambiar el modelo. Por lo tanto, estamos hablando de un paso que puede ser reversible», dijo el regidor. Habló, por tanto, de sometimiento a los resultados.

Porras precisó ayer: «Es obvio lo que dice el secretario general, son decisiones políticas. Las encuestas van a servir para mejorar el servicio y valorar lo que se hace bien y lo que se hace mal, y luego se privatizará o se mantiene, pero administrativamente no se puede vincular un servicio municipal a las encuestas. Se trata, insisto, de una decisión política. Nunca hemos pensado vincularlas y cuando el alcalde habló de ello se refería a decisiones políticas, es más una ayuda para mantener o deshacer una decisión». A las encuestas se sumarán los mecanismos de control de calidad de la empresa de limpieza.

Caballo de batalla del PSOE

Pese a todo, ese fue el caballo de batalla del PSOE en el último pleno y en una reunión que el alcalde mantuvo con los portavoces de los grupos a finales de julio. De hecho, el pleno resolvió, tras una moción socialista, que las encuestas no servirán para plantear la privatización o reversión a una gestión no pública de la empresa. Así, se desvincularon esas encuestas de una hipotética reversibilidad en la gestión. En la reunión, en la que había un representante de Metroscopia, el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, le dijo al alcalde que «eso no se atenía a ley y le informé de que iba a pedir el informe del secretario, y también se lo dije en el pleno, lo que planteaba estaba fuera de la ley».

Acusó ayer Pérez al regidor de dar rodeos al no tener consenso en su equipo de gobierno ni estar de acuerdo su socio de investidura, Cs, con el cambio que pretende De la Torre. «Quien está liderando la municipalización es el PSOE desde la oposición. Un medio subjetivo no puede condicionar una decisión como esta, no puede estar ligada la reversibilidad de una empresa a una encuesta subjetiva», destacó, incidiendo luego en las desavenencias entre los ediles del PP.

Ya lo dijo en el último pleno: «Claramente, esta medida no atiende a la ley y vulnera flagrantemente los derechos fundamentales de los trabajadores de esta empresa a quienes coloca permanentemente en el disparadero». El alcalde, por su parte, defendió en la sesión plenaria de julio el sistema de las encuestas como «algo creativo, innovador, revolucionario» ya que «nos importa mucho que el modelo público funcione y por eso queremos la eficacia»; además un buen sistema de limpieza depende del «buen trabajo de la plantilla y de la colaboración ciudadana y las encuestas ayudan a esa colaboración».

Torralbo: «Se lo dije al alcalde»

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, dijo: «Esto confirma lo que ya le trasladé en persona al alcalde durante una reunión informativa y durante el último pleno. En primer lugar, porque no se puede hablar de reversión a un modelo privado porque el actual no lo es (es mixto). En segundo lugar, porque este tipo de encuestas no tiene nada que ver con la justificación que exige la ley para un paso semejante. En tercer lugar, porque una decisión política de este calado no se puede sustentar en una encuesta de estas características, sin siquiera un verdadero proceso participativo y, además, en todo caso, este tipo de condicionantes para una posible reversión sólo tienen sentido en un contrato privado, cuando ahora estaríamos hablando de un servicio totalmente municipalizado. De hecho, la limpieza, recogida y tratamiento de residuos es un servicio de naturaleza pública y, por tanto, es la privatización la que se debe justificar técnica y económicamente, según marca la ley».

Otro que se lo dijo al alcalde, según explicó ayer, fue el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla: «El secretario viene a confirmar lo que decíamos, una cosa tan seria como el modelo de servicio público no se puede condicionar con algo tan abstracto y ambiguo como son las encuestas. Que se hagan consultas no está mal, pero que se condicione el servicio es una barbaridad». Zorrilla propone, además, que asociaciones de consumidores y de vecinos tengan presencia en el Consejo de Administración de Limasa, con voz pero sin voto, «porque hay otros mecanismos de evaluación continua y de participación».

Ciudadanos, en contra

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, señaló: «Nosotros nos vamos a quedar solos pidiendo el modelo externalizado, especializado y dividido. Creemos que Málaga necesita un giro de 180 grados y hasta ahora en Limasa III la gestión ha sido pública de facto, dado que el alcalde ha tomado las decisiones de inversiones y personal. Esto de las encuestas es típico del modo de actuar de De la Torre: hacer, deshacer, titubear, desdecirse... Si quiere hacer pública Limasa, mañana tiene la oportunidad de hacerlo con toda la izquierda, que no ponga excusas».

El edil no adscrito, Juan José Espinosa, destacó: «Lo que dice el secretario es lógico, ya lo decíamos. No hay resquicio legal para vincular eso de ninguna forma. ¿Cómo se vincula eso en un contrato comercial? En la reunión con el alcalde le dijimos que nos parece bien que se hagan encuestas de opinión, no sólo de Limasa, sino sobre todos los servicios externalizados, pero no se puede vincular a revertir la factura de un servicio público porque eso no lo sostiene un contrato. Estamos a favor de las encuestas pero no a que se vinculen legalmente».

La plantilla quiere medios

El presidente del comité de empresa de Limasa, Manuel Belmonte, resaltó: «Lo sabíamos y se lo dijimos al alcalde, no podemos estar a expensas de que los vecinos dijeran ´hoy me levanto y digo que la ciudad está sucia y mañana limpia´. Con más medios materiales y humanos funcionará mejor. A nosotros esto nos confirma lo que le dijimos al alcalde: o se hace pública o no, y con los medios adecuados funcionará, porque el ahorro redundará en la limpieza», insistiendo en que les hacen falta más miembros en la plantilla y unos medios técnicos más adecuados para desempeñar su labor y que la ciudad pueda presumir de una mayor limpieza.