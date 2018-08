Cinco mil personas exigen la equiparación salarial de los policías

Cinco mil personas han recorrido esta mañana el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso hasta llegar al chiringuito La Farola para exigir la equiparación salarial real de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de cuerpos de seguridad autonómicos, una manifestación a la que han asistido representantes de todos los partidos políticos a excepción del PSOE, ahora en el Gobierno de la nación. Una avioneta ha sobrevolado la marcha con el lema "Marlaska abandona a sus policías" y la cabecera de la manifestación llevaba una pancarta con el lema "Justicia Salarial Policial", las siglas de Jusapol, la organización que recoge y aglutina las demandas del colectivo.

Han acudido representantes de diversos partidos, como el portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, Carlos Conde, el diputado de Ciudadanos por Málaga, Guillermo Díaz, la edil de IU-MpG en la capital, Remedios Ramos, el líder de Vox Málaga, José Enrique Lara, el responsable de Libres, Iván González, entre otras formaciones.

El portavoz de Jusapol, Miguel Ángel Millán, ha agradecido el apoyo de los líderes políticos al colectivo y ha lamentado que el PSOE no haya asistido, ahora que está en el Gobierno. "Hemos leído un manifiesto en el que solicitamos al Gobierno que respete una equiparación salarial real, porque el anterior acuerdo, firmado entre el Ejecutivo del PP y varios sindicatos policiales, tiene un déficit de 400 millones de euros, ya que las subidas previstas son de 1.100 millones en tres años. Para lograr una equiparación real con los cuerpos autonómicos de seguridad son necesarios 1.500 millones de euros. Ahora parece que hay dinero para todo, por tanto el acuerdo debería ser efectivo e inmediato, no a plazos", dijo.

Millán ha denunciado que se olvidan del pago de la asistencia a juicios, de las horas extras o las pagas extraordinarias dobles, como tienen el resto de policías autonómicas. Además, ha denunciado que se abandona a más de 13.000 compañeros en todo el Estado, policías y guardias civiles en segunda actividad, porque se aprobó un complemento singular que no repercute a la jubilación. "Debería ir ese complemento al cómputo general: ahora, los compañeros que se van a jubilar van a percibir en torno a 1.300 euros, si ese complemento fuera al general, percibirían en torno a 2.000 euros", ha subrayado, para denunciar también que la subida prevista por el acuerdo es para tres años. "Eso tiene que acelerarse, porque ahora se están sacando presupuestos millonarios de la chistera, cuando todos pensábamos que no había dinero; queremos que se apruebe la equiparación real por decreto ley", ha dicho. En concreto, en octubre o noviembre los policías y guardias civiles percibirán entre 142 euros (los primeros) y 180 euros (los segundos) más al mes. En los dos próximos años habrá también subidas. "Con eso no conseguimos la equiparación salarial real, cuando hay partidas muy elevadas para todo, hablamos de 2.000 y 3.000 millones de euros al año; a día de hoy sólo hemos tenido la subida propia que se ha hecho a todos los funcionarios", ha especificado.

Millán ha insistido en que ese acuerdo ha de ser ya efectivo y en relación a las necesidades reales del colectivo. "No entendemos por qué Marlaska no sube a 1.500 millones de euros", ha declarado, para quejarse luego de que el Gobierno del PP no los recibió pese a ser una organización que defiende los intereses del colectivo y ahora, ha indicado, están teniendo el mismo problema con el Gobierno Socialista.