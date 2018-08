El Cuponazo de la ONCE reparte más de 9 millones de euros en Málaga

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 9.225.000 euros en Málaga en diez cupones premiados, entre ellos el agraciado con los nueve millones del premio mayor (cinco cifras más la serie), y otros nueve con 25.000 euros cada uno (premio a las cinco cifras), correspondientes al sorteo del viernes 24 de agosto.

El vendedor Francisco Javier Guerrero Martos es quien ha repartido los boletos en la capital malagueña, donde vende el cupón y otros productos de juego responsable de la Organización desde sus dos puntos situados en la calle Mauricio Moro Pareto, al lado de la estación de autobuses, y en el Paseo de los Tilos.

Guerrero ha vendido los cupones premiados entre sus clientes habituales y también entre mucha gente "de paso, de los que van y vienen a la estación", ha explicado, al tiempo que se ha mostrado "encantado" de dar este premio, el más grande en sus seis años de trabajo en la ONCE.

"Es estupendo porque sólo me queda una semana y me voy de vacaciones muy contento. Además, voy a tapar la boca a algunos amigos que bromeaban diciendo que no daba premios", ha asegurado. Este sábado, Guerrero, como cada día, ha continuado repartiendo suertedesde su quiosco del Paseo de los Tilos.