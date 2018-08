"En España parece que es algo proscrito hablar de la muerte"

El testamento vital registra las voluntades del paciente para cuando no pueda decidir.

El testamento vital registra las voluntades del paciente para cuando no pueda decidir. L.O

Pese a su creciente tendencia, inscribir un testamento vital todavía no ha calado en la sociedad - Desde 2012, el número de voluntades vitales anticipadas aumenta en la provincia malagueña; sin embargo, su evolución es muy lenta. En un país de población mayoritariamente adulta y mayor, el registro de este documento no llega ni al 1%

«Si de algo debemos estar seguros, es que del mismo modo que venimos al mundo, también nos vamos». Son las palabras de Miguel Marcos, el director médico y jefe de Servicio de Medicina del Hospital Quirón de Málaga.

«El objetivo de este documento es representar a la persona en la fase final de su vida, cuando llegue el momento de no poder expresar su deseo en cuanto a los cuidados básicos a recibir», cuenta este médico. Sin embargo, bajo su punto de vista, a pesar de lo útil que resulta esta herramienta, no termina de ser un procedimiento conocido en España.

«Es frecuente encontrarse ciudadanos centroeuropeos, pero sobre todo anglosajones, que recurren incluso a un notario para hacer constar su decisión», relata Marcos. «En cuanto a la cultura española, parece que es algo proscrito hablar de la muerte», agrega.

Los profesionales de la salud tienen por obligación promover la inscripción en el registro de todas las personas. Por tanto, significa que el problema de esta situación, en muchas ocasiones, es cultural. Y es que «38.728 personas es una cifra ínfima en la población adulta de Andalucía». «Se promueve muy poco que tengamos una herramienta tan buena como esta, la posibilidad de que nuestros deseos se cumplan si, llegado el momento, no podemos expresarlos», destaca Miguel Marcos.

Registrar las voluntades vitales anticipadas es un trámite que «suelen pedir personas con algún tipo de demencia, una enfermedad oncológica o la Esclerosis Lateral Amiotrófica, por ejemplo», detalla Marcos. «Una persona que padece una enfermedad incurable y degenerativa, que, además, suele tener un alto nivel cultural», explica.



El papel del Testigo de Jehová

Si hay un motivo de peso, entre otros, por el que este tipo de trámites llegó a ver la luz, es por la fuerza de los Testigos de Jehová. Según cuenta el jefe de Servicio de Medicina del Hospital Quirón, este «colectivo minoritario» ha posibilitado la existencia del testamento vital gracias a «su deseo de que no se le transfiera cualquier material que provenga de sangre humana».



La legislación como barrera

Además de informar sobre esta posibilidad, el profesional de la Medicina está obligado a consultar en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas antes de intervenir, con el fin de comprobar si el paciente tiene o no un documento inscrito. Los deseos se respetan. Hasta que choca con la legislación vigente, claro. «Lógicamente, todo lo que tenga que ver con la finalización de la vida de una forma no admitida por la ley no puede registrarse en este documento», anuncia Marcos. «Procedimientos como la eutanasia, el suicidio asistido, etcétera... están excluidos de la legalidad en España», matiza. «No puedes solicitar que se acabe con tu vida en caso de una situación avanzada, irreversible y terminal», subraya Miguel Marcos.