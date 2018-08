Falta de personal, escaso civismo y pocas multas, claves de los problemas de limpieza de Málaga

El PSOE propone un plan de choque, campañas y hacer cumplir las ordenanzas municipales

«Señor @pacodelatorre o @malaga, ¿van a limpiar nuestra amada ciudad? Que, aunque no se lo crean, no está limpia. Si buscan pruebas, el perfil de @ascomalaga está bastante lleno. No pido privatizar o municipalizar #Limasa, simplemente andar y no quedarme pegado». Este es el mensaje de un usuario de Twitter, vecino de la capital, que se queja de la falta de limpieza en algunas zonas de la capital. El perfil al que alude está lleno de fotos y denuncias vecinales al respecto. Ahora que el regidor malagueño, Francisco de la Torre, plantea la municipalización de la empresa de limpieza, que recibe en torno a cien millones de euros del presupuesto anual, cabe preguntarse qué percepción tienen los ciudadanos en este aspecto y la conclusión está clara: la ciudad está sucia. Políticos, el comité de empresa de la compañía y los vecinos piensan lo mismo y aducen la falta de personal y de inversión en medios técnicos, un más que dudoso civismo (de una parte de la población) y la escasez de multas y medidas coercitivas como principales causas de que toda la capital de la Costa del Sol, salvo el Centro Histórico, presente un aspecto muy mejorable.

El II Barómetro de Satisfacción de los Servicios Públicos, impulsado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), dejaba claro el lunes que la limpieza viaria es el servicio público municipal peor valorado con un 32% de satisfacción por los malagueños, dado que lo sitúa muy por debajo de la media nacional (48%).

El presidente del comité de empresa de Limasa, Manuel Belmonte, es claro: «Estamos un 32% por debajo del personal de limpieza necesario». Ahora, en la plantilla, son en torno a 1.700 personas. Es decir, faltan en torno a 150 operarios a tiempo completo. Además, el material está obsoleto». «Con más medios técnicos y humanos funcionará mejor», dijo. Él mismo reconoce que la ciudad «ha estado unos meses sucia, abandonada», pero ahora que se están sustituyendo las vacaciones la cosa ha mejorado algo.

La teniente de alcalde de Servicios Operativos, Fiestas, Playas y Limasa, Teresa Porras, puntualiza: «La ciudad no está más limpia ni más sucia. Ahora se está limpiando muy bien por parte de Limasa, los trabajadores están trabajando muy bien, pero esto es un carro con dos ruedas, debe haber colaboración ciudadana». En su opinión, en la Feria se ha notado una mejora de la limpieza, algo que le han dicho, asegura, los malagueños.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad, Ramón Carlos Morales, asegura: «Para darse cuenta de que Málaga está sucia sólo hay que darse una vuelta por el resto de distritos que no sean el Centro. Es un problema endémico, hay falta de operarios de Limasa, porque se ha puesto el prisma en el beneficio antes que en la limpieza y hay falta de voluntad política». «No se puede acusar de ello a los malos usos de la ciudadanía, aunque tenga que ver», considera. «Es una ciudad sucia, sucísima, quien no lo ve se engaña a sí mismo y a los demás».

También se pone mucho énfasis en que se mima más al Centro Histórico que al resto de barrios y en que en esta ciudad llueve poco, lo que no ayuda a que las calles estén limpias. Incluso, se habla de la sobreabundancia de algunas especies de árboles que ensucian mucho el suelo.

El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, considera que la ciudad está sucia por la «dejación» de muchos años en Limasa, recalca que se ha criminalizado injustamente a los trabajadores, que faltan en un número importante en la empresa, y la maquinaria es obsoleta. Además, «el malagueño tiene la percepción de que la ciudad está sucia. Sólo está limpia la calle Larios, allí no tiras un papel al suelo, en un barrio sí, porque cuando algo está más sucio a algunos les da igual que esté aún peor». «Hace falta conciencia ciudadana, educación». Propone cuatro medidas, un plan inmediato de choque para limpiar la ciudad, efectuar una gran campaña ciudadana de concienciación, aumentar los efectivos e invertir en maquinaria e implementar medidas coercitivas, es decir, que se cumplan las ordenanzas de limpieza y, quien no lo haga, sea multado, «pero antes de exigirle al vecino, el Ayuntamiento tiene que hacer su trabajo».

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, considera que Málaga está sucia porque no se han hecho inversiones en maquinaria durante años ni en I+D, y la falta de máquinas modernas hace que deban usarse muchos efectivos para barrer, en lugar de repartirlos mejor por toda la ciudad. «También hace falta apostar por las multas por incumplir la ordenanza de limpieza, hace falta colaboración ciudadana y hay que ser más ejemplarizantes», señaló.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, Óscar López, asevera: «Nosotros tenemos constancia de que Málaga está sucia. Pero aquí hay muchas partes implicadas, no todo es culpa del Ayuntamiento, sino que también lo es de los ciudadanos». Eso sí, considera que ello no «es óbice para justificar la irresponsabilidad del Consistorio por no saber coordinar la política de medio ambiente y planificar el tema de Limasa; podría hacerse una campaña de concienciación más profunda a través de los colectivos, de los vecinos. Una parte de la población es poco limpia porque tira las cosas al suelo; a esos no lo vamos a defender, mientras que otros cuidan la ciudad como si fuera su casa».

López también recoge las denuncias de los trabajadores, que son pocos y el material no se actualiza. En cuanto a las sanciones, expone: «El ciudadano reacciona cuando le tocan el bolsillo, pero eso no arregla tampoco el problema».

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Cívilis, Antonio Fuentes, Antonio Fuentes, asegura que no sólo «está sucia la ciudad, también están abandonadas las zonas verdes, están secas, porque hay dejación de funciones. Además, se pegan los zapatos al suelo en algunas partes. Hay una diferencia entre el Centro Histórico y otros barrios en cuanto a limpieza». Fuentes critica la presencia de árboles como la jacaranda, que producen gran suciedad en algunas calles de la urbe, critica «la mala gestión» que se ha hecho de Limasa por parte del equipo de gobierno. Sobre la falta de trabajadores, cree que a ese tema debería habérsele puesto remedio hace ya muchos años. En cuanto a las sanciones y al cumplimiento de las ordenanzas, considera que, «efectivamente, si no hay otra forma de arreglarlo, hay que multar a quien se sale de la norma».

Javier Frutos, presidente de la asociación de hosteleros malagueños (Mahos-Amares), considera que la recogida de basura ahora sí esta funcionando, ya que el sistema conocido como de «puerta a puerta» no sirvió para mucho. Ahora, los hosteleros dejan la basura en los contenedores por la tarde y por la noche, de forma que se hacen dos recogidas, lo que ha mejorado muchísimo la salubridad del Centro Histórico.

El concejal no adscrito Juan José Espinosa recuerda que el anterior edil responsable de Limasa, Raúl Jiménez, «valoraba por debajo del aprobado» la limpieza de Málaga. «Que la ciudad está sucia es obvio, sólo hay que darse una vuelta por los distritos y los barrios, es una realidad constatable. ¿Por qué? Hay muchas cosas que mejorar, necesitamos más medios y más personal. También habría que hacer campañas de concienciación y que la Policía Local empiece a poner multas. Hay poca frecuencia en cuanto a baldeos y barridos, aunque la gente, al menos, está muy concienciada en cuanto al reciclaje».

Teresa Porras. Edil de Limasa: "Es un carro de dos ruedas"

La ciudad no está ni más limpia ni más sucia. Ahora se está limpiando muy bien por parte de Limasa, los trabajadores están trabajando muy bien.

2. ¿Por qué?

Esto es un carro de dos ruedas, debe haber colaboración ciudadana.

3. ¿Qué soliciones propone?

El equipo de gobierno defiende que municipalizará Limasa en los próximos meses, lo que permitiría hacer más inversiones en maquinaria.

M. Belmonte. Presidente del Comité de Empresa de Limasa: "El material está obsoleto"

La ciudad ha estado unos meses sucia, abandonada, últimamente ha mejorado con las contrataciones de verano, pero hay meter gente para sustituir a los que faltan.

2. ¿Por qué?

El material está obsoleto y con más medios todo será mejor.

3. ¿Qué soliciones propone?

Si la empresa se hace pública y con los medios adecuados, funcionará, porque además el ahorro redundará en limpieza.

R. C. Morales. Presidente de Unidad: "Un problema endémico"

Para darse cuenta de que Málaga está sucia sólo hay que darse una vuelta por el resto de distritos que no sean el Centro.

2. ¿Por qué?

Es un problema endémico, hay falta de operarios en Limasa porque se pone el prisma en el beneficio antes que en la limpieza.

3. ¿Qué soliciones propone?

La responsabilidad es del Ayuntamiento, no del vecino. Hay que municipalizar Limasa.

Daniel Pérez. Portavoz municipal del PSOE: "Está sucia por la dejación"

La ciudad está sucia, hay mucha gente cabreada por la falta de limpieza.

2. ¿Por qué?

Está sucia por la dejación de muchos años, la maquinaria es obsoleta y no hay suficientes contrataciones. Además, hace falta conciencia ciudadana.

3. ¿Qué soliciones propone?

Un plan de choque, aumento de efectivos, campañas de concienciación y medidas coercitivas.

Juan Cassá. Portavoz de C's: "Es la gran mancha del alcalde"

Málaga está sucia. La gestión de Limasa es la gran mancha de De la Torre.

2. ¿Por qué?

No se hacen inversiones desde hace años en maquinaria y ello obliga a emplear muchos efectivos en la misma tarea.

3. ¿Qué soliciones propone?

Hacen falta más medios y apostar por las multas por incumplir la ordenanza de limpieza, la colaboración ciudadana es necesaria.

Óscar López. Presidente de Solidaridad: "Cuando le tocan el bolsillo..."

Nosotros tenemos la constancia de que Málaga está sucia. No todo es culpa del Ayuntamiento, también de los ciudadanos.

2. ¿Por qué?

El material no se actualiza y la situación de los trabajadores no es todo lo buena ni todo lo mala que se vende.

3. ¿Qué soliciones propone?

La solución no pasa por que Limasa sea privada. Además, el ciudadano reacciona cuando le tocan el bolsillo.

Antonio Fuentes. Presidente de Cívilis: "Se abandonan las zonas verdes"

No sólo está sucia la ciudad, también se han abandonado las zonas verdes.

2. ¿Por qué?

Por la mala gestión de Limasa y la falta de trabajadores. Apunta también a la presencia de árboles como la jacaranda, que ensucian mucho el suelo.

3. ¿Qué soliciones propone?

Efectivamente, si no hay otra forma de arreglarlo, hay que multar a quien se sale de la norma.

Javier Frutos. Presidente de los hosteleros: "En restauración funciona bien"

Como hostelero del Centro, es verdad que la recogida de basura se está resolviendo. Pusimos que a unas horas determinadas y en sitios concretos se pudiera solucionar el tema de la basura.

2. ¿Por qué?

Se aprecia en los barrios, eso sí, que las aceras están sucias. Pero en restauración se está funcionando bien.

3. ¿Qué soliciones propone?

No sé si los problemas se deben a la maquinaria o a falta de trabajadores.