"Con el Astoria el alcalde ha recibido una dosis de su propia medicina"

Ahora que el del Astoria ha tenido que pasar por Cultura el alcalde pide que no se demore, ironiza el decano.

­El sector de la construcción parece que comienza a remontar, pero la rentabilidad de las zonas turísticas hace que los malagueños se enfrenten a una subida del precio de las viviendas, lo que repercute tanto en familias de clase trabajadora como en jóvenes que buscan independizarse, algo que cada vez ven más y más lejos. El decano del Colegio de Arquitectos de Málaga analiza para La Opinión los problemas a los que se enfrenta la provincia en este sentido, además de los embrollos urbanísticos que tienen en vilo a la ciudad. Además, habla sobre los temas que el ente colegial no ha dudado en llevar ante un juez cuando ha estimado que el PP en el Ayuntamiento ha interpretado la ley en su beneficio.

Según los últimos datos, se han visado 4.154 nuevas viviendas en Málaga, más del doble que el año pasado. ¿Podemos hablar ya de una recuperación del sector de la construcción?

No se ha recuperado, pero sí que está en una franca recuperación. Todavía falta que la producción de vivienda llegue a la clase trabajadora. Ahora se han recuperado, fundamentalmente, las viviendas de lujo en la costa y, en segundo nivel, las de alto standing. Falta que se produzcan viviendas para la clase trabajadora y los más desfavorecidos: viviendas sociales, Viviendas de Protección Oficial (VPO) y convencionales para familias y jóvenes.

¿Esa tendencia a la recuperación se está dando en toda la provincia?

Se está dando, sobre todo, en Málaga capital, en Marbella, la costa y los municipios cabecera de comarca. En los municipios más pequeños todavía no hay datos de que la recuperación les esté llegando, porque son municipios pequeños con poca actividad: tienen poca demanda de vivienda y poco movimiento demográfico.

¿Qué problemas sigue habiendo en el sector?

Fundamentalmente el problema está en la función social que debe cumplir la producción de vivienda. Tradicionalmente se han fabricado viviendas para uso propio, pero esto está tornando, en la zona de costa donde hay mucho turismo, en darle también un valor importante a la inversión. Esto está generando unos beneficios importantes y se está dando más valor a la función de inversión que a la función de uso de la vivienda. Los promotores que invierten en viviendas están dirigiendo su inversión hacia esos productos más beneficiosos para el inversor. Y los promotores públicos no están atendiendo esa demanda importantísima. Hay una escasez y un incremento importante del precio de la vivienda. Es muy difícil acceder a una vivienda para una persona que tenga un sueldo normal. Entonces esa faceta en el sector inmobiliario está siendo desatendida por parte de nuestros poderes públicos... Es un problema grave que impide la evolución y el crecimiento de los jóvenes.

¿Ha planteado qué habría que hacer para acabar con esta situación?

En el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA), en el último pleno de julio, hemos dado a conocer una declaración institucional respecto a este tema, donde exponemos cómo está la situación y una serie de medidas que se deben implantar para atajar este problema. Hace escasos días se ha firmado el Plan de Vivienda Pública y ese plan promueve exclusivamente viviendas en alquiler, por lo que todo el apoyo va a ir para ellas, con lo cual en los próximos año tampoco va a haber VPO porque el plan no las contempla. El resultado va a ser el que tenemos hasta ahora, es decir, nefasto. Los jóvenes ven difícil independizarse porque para la vivienda en propiedad no hay capacidad adquisitiva y para viviendas en alquiler tampoco porque los precios son prohibitivos ya que compiten con la rentabilidad de las viviendas turísticas.

¿Cree que esto se acabaría con una regulación de este tipo de viviendas?

Creo más en una política efectiva de viviendas que tenga resultado, que en poner coto a las viviendas vacacionales. Tenemos que considerar que una VPO es un producto completamente distinto a una vivienda libre, entonces tienen que tener tributación y financiación diferente, y gestores y promotores diferentes. Hay que producir VPO y cuando hablo de producción incluyo rehabilitación porque no podemos seguir consumiendo territorio y comiéndonos el campo y el monte, pero sí que en Málaga hay muchos vacíos, muchos edificios abandonados que con una buena política podrían ponerse en el mercado a precios asequibles.

Otra de las cuestiones con las que son muy críticos desde el Colegio es con los retrasos y las trabas en las licencias.

Sí, somos muy críticos con la tramitación administrativa de los expedientes relacionados con las licencias de obras mayores y menores y todos los trámites que tenemos que hacer. El sistema tan garantista que tenemos hace que cualquier trámite tenga que pasar muchos controles y verificaciones y al final hace que se aburran los clientes y no sea operativo. Los retrasos hacen que no seamos competitivos respecto a otras áreas geográficas. La Costa del Sol y Málaga llevan una buena inercia que debe ser correspondida con la buena gestión de las administraciones públicas.

En contraposición, nos encontramos proyectos como el del Teatro Alameda, con una tramitación muy rápida...

Son aspectos puntuales. El Colegio de Arquitectos no coincide con los criterios de interpretación de la normativa que tiene la Gerencia de Urbanismo. Son cuestiones que rayan en la interpretación y el beneficio hacia ciertos promotores y ciudadanos en detrimento de otros. Ese trato no es igualitario. Pero tengo que reconocer que todo es susceptible de interpretación y el Ayuntamiento aprovecha la interpretación en beneficio propio: cuando llega alguien con cierto interés para el Ayuntamiento el trámite del expediente dura dos meses y cuando no le interesa o le da igual dura un año. Eso es, cuanto menos, censurable. Desde el Colegio somos muy críticos en ese sentido, nos duele que haya colegiados que tengan un trato diferente a otro por cuestión del promotor para el que trabaje. El trato debería ser igual para todos los técnicos. Y estamos viendo que con algunos proyectos ocurre esto, aunque a veces no es por el promotor.

En relación con el proyecto del Astoria, el Ayuntamiento se ha encontrado con una barrera importante que es la Consejería de Cultura, y el alcalde ha salido en defensa de sus técnicos y su proyecto diciendo que un expediente no puede estar tanto tiempo en Cultura, y a mí me sorprende que el alcalde esté manifestando esa queja cuando nosotros llevamos manifestándola mucho tiempo y no solo con Cultura, también con la Gerencia. El alcalde ha recibido una dosis de su propia medicina; se ha visto como ciudadano y se ha visto sometido al retraso de una administración que no es la propia.

El Ayuntamiento quiere introducir un apartado de equipamientos singulares para reducir los trámites de autorización en casos como los del Astoria, ¿qué le parece esta propuesta?

Eso es hacer la norma a medida de uno. Tendríamos que dedicar todos nuestros esfuerzos a que todos los expedientes fuesen rápido, no solo unos pocos. El alcalde está diciendo: «Como no puedo agilizarlos todos, por lo menos los que a mí me vengan bien». Eso es una discriminación. Evidentemente no tienen la misma trascendencia para la ciudadanía determinadas obras y para el bien común es mucho mas importante el Astoria, pero eso no quita que, por ejemplo, la señora que va a cambiar su persiana tenga derecho a que se la trate bien y en plazo.

¿Cómo han recibido la noticia del derribo de La Mundial?

Es un tema muy controvertido. Nuestra opinión es que es una propuesta que ya se aprobó y tuvo su consenso y debería haber avanzado, entonces yo creo que es muy poco operativo que ahora se plantee otra cosa. Decidir mantener La Mundial donde está supondría 10 años de retraso, antes de unos 10 años no podríamos tener allí obras. Y esa zona está en pleno centro y está muy degradada... eso necesita un arreglo, necesita actuación e intervención. Y hace más de 10 años se decidió cuál era esa intervención, y lo que tenemos que hacer es llevarla a cabo cuanto antes.

¿Cree entonces que es la mejor opción?

Es posible que hubiese cosas mejores, todo es mejorable, pero lo importante es que en 3 o 4 años pudiéramos tener esa zona arreglada. Y si está La Mundial bien, pero si no está, que será lo más probable, lo lamentaremos pero es más importante avanzar y no mirar atrás. Y ahora plantearse mantener La Mundial, deshacer el planteamiento que hay, sería poner el contador a cero y que en 10 o 15 años estemos como estamos ahora y eso sí que es inaceptable, sería la peor de las soluciones. Probablemente, la que tenemos ahora derribando la mundial no es la mejor, pero es la menos mala.

Cambiando de tema, tienen varios recursos abiertos contra el Ayuntamiento... ¿por qué diría que están llevando a cabo tantos pleitos?

Es por la concepción de la política por parte del PP en el Ayuntamiento. Tienen una idea de gestión e intentan imponerla; y la imponen y van al borde de la ley, muy al límite. Hay interpretaciones de la ley que el equipo de gobierno hace que nosotros creemos que no se ajustan a derecho, entonces nos oponemos y la recurrimos para que un juez la interprete. Habitualmente ofrecemos nuestra visión al Ayuntamiento, que normalmente no la admite, y entonces tenemos que ir a un tercero imparcial que establezca quién tiene la razón.

