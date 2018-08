Introspección al porqué del dolor

Cuenta con 45 años de experiencia con pacientes de todo el mundo. Trabajó en Israel como jefe médico en el Ramat Gan - Médico internista, indaga en la mente del paciente para dar una solución a los problemas de salud

Demasiadas veces la vida discurre con el autopiloto puesto. Una sensación contradictoria, la de ir funcionando según una rutina establecida, con la de haber perdido el control sobre la propia vida. ¿Qué puedo hacer para retomar el mando? ¿Cómo combatir una enfermedad más allá del habitual bombardeo farmacológico? ¿La obesidad sólo se debe a un trastorno con la comida o hay un razón más profunda que se esconde enterrada bajo varias capas del alma? En la consulta del doctor Daniel Schonham, al margen de los numerosos títulos que decoran las paredes, entre ellos el de médico internista, hay una mesa con una caja de pañuelos en una esquina. La razón por la que está ahí es muy simple. Cuando los pacientes llegan a la primera cita, lo normal es que salgan con los ojos hinchados de haber liberado una buena dosis de lágrimas acumuladas. La tarjeta de visitas de Schonham reza lo siguiente: medicina interna, sofrología, homeopatía y acupuntura. Alguien podrá decir que estamos ante un nuevo vendedor de crecepelos que ha llegado a la ciudad, pero entre los pacientes que han pasado por su consulta, según asegura, se encuentran Amaya Uranga de Mocedades, Marujita Díaz y Massiel. Algunos de los nombres más granados del mundo artístico y de la farándula que han imprimido su sello al país. «Para quitarme la modestia», esgrime para luego dejar claro un pilar fundamental en torno al que gira todo su trabajo es ir hacia el fondo de la cuestión. En definitiva, no sólo constatar y corroborar la existencia de una patología o un dolor concreto para luego pasar a tratarlo como manda el manual de estilo, sino indagar en el porqué.

La trayectoria de Schoham es la de un auténtico trotamundos de la medicina. Estudió la carrera en la Universidad de Granada, pero ha practicado en ocho países. Entre ellos, México, Israel o Alemania. Durante la Guerra de Yom Kippur ejerció de médico para el ejército israelí. Ahora se ha instalado en Málaga para estar cerca de su hija y ha montado una consulta en la calle Salitre. Su modus operandi profesional lo describe de la siguiente manera: «Primero trabajo sobre lo latente y luego sobre lo manifiesto. La gente viene con un diagnóstico hecho. Me duele aquí, me duele allá. Yo busco el porqué. Con los niños es mucho más fácil. La razón es muy sencilla: ellos son puros. Los mayores no son puros.

En la imagen, el doctor durante uno de sus periodos enrolado como médico en el ejército de Isreal.

Experto en tratar la obesidad

Las causas comunes de la obesidad, que no pertenecen a comer en exceso, son el hipotiroidismo, la menopausia y otros. El elemento principal en el tratamiento de adelgazamiento es el historial médico del paciente, tanto a nivel físico como mental. Otra de las especialidades de Schoham es tratar esta enfermedad que, según él, afecta de una manera muy notoria la vida de las personas. Con consecuencias que se estiran hasta el punto de llevar a los afectados a entablar una relación íntima con la persona a la que en realidad ni quieren. «¿Qué vida puede tener en un futuro una niña obesa si no baja de peso?», se pregunta. «Matrimonios equivocados porque mi capacidad intelectual es muy buena. Pero yo soy una obesa y alguien que me gusta a mí no me acepta como estoy. Así que me busco a alguien que me acepte», se contesta a sí mismo. Para Schoham cualquier dieta, para que pueda funcionar, tiene que venir acompañada de un cambio de vida. «Una pregunta que me gusta hacer en determinados pacientes: Si tú bajaras de peso, ¿seguirías con tu pareja?». El fin de una interpelación, a priori cruel, asegura está en hacer pensar al paciente para provocar, precisamente, ese cambio de vida. Ejercer como una palanca más. «Si yo no le cambio la vida, me vuelven a engordar. Por eso, yo doy un año sin cobrar nada para que conserven el peso y hago venir a mis pacientes cada dos semanas», sentencia.