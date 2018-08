La Junta pide paciencia al PP y afirma que se van a climatizar todos los colegios

La delegada de Educación, Patricia Alba, ha pedido hoy "paciencia" al PP tras las críticas al Plan de Climatización. Una actuación sobre la que el portavoz provincial de los populares malagueños, José Ramón Carmona, afeó la "tardanza y falta de transparencia" de la Junta en la climatización de los centros educativos de la provincia, pues "solo se han publicado nueve actuaciones en 2017 y tres en 2018 para los 660 centros". Así, argumentó que se desconocen "qué actuaciones se van a acometer este año ni cuánto dinero se va a destinar a los centros de la provincia, siendo Málaga la única de toda la región en la que no se ha informado al respecto".

Sobre ello, Alba ha asegurado que "se va a actuar en todos los centros", incidiendo en que "así lo veremos en los próximos años". En este sentido, detalló que para desarrollar el Plan "los técnicos valoran y priorizan los centros en los que se va a actuar, y en Málaga se han priorizado unos centros y, como con el Plan de Amianto, se va a seguir actuando en centros de la provincia en consideracion a esos criterios".

En esta línea, advirtió de que "las temperaturas que tienen Jaén, Sevilla o Córdoba no son las que tiene Málaga, por tanto, esa priorización ha ido en la primera fase del Plan hacia provincias que sufren más esas condiciones climatológicas que la provincia malagueña". No obstante, recalcó, "se va a actuar en todas las provincias y se va a invertir en muchísimos centros".

Carmona recordó que "es la segunda vez este verano que reclamamos esta información al Gobierno andaluz, entendiendo que es durante la época estival cuando deben acometerse estas actuaciones y que, al ritmo marcado por la propia Administración autonómica, tardaría más de un siglo en realizar las mejoras pertinentes en los 660 centros educativos de la provincia". De este modo, señaló que "los datos oficiales de la Junta reflejan actuaciones en nueve centros educativos malagueños durante 2017 y apenas tres para 2018".

Por su parte, Alba ha señalado que en Málaga se actuó en siete centros y este año se está trabajando en unos cinco o seis, subrayando que "el año que viene, para el que estamos preparando el Plan, será muchísimo más ambicioso", incidiendo en que "teníamos que atender a esa escala de priorización en función de las necesidades de cada provincia".

Respecto a la queja del PP sobre que no se le ha dado información, la delegada ha recordado que la información está en el portal de transparencia de la Junta, "con lo cual tampoco entendemos esa crítica, pero entendemos que no tendrán tema en verano a los que acudir o no tendrán ganas de hacerlo -entrar al portal- y van a la crítica fácil; pero ese listado de centros de Málaga y el resto de provincias está colgado en el portal".

Así se ha pronunciado Patricia Alba hoy durante una visita al CEIP Jorge Guillén, donde se está llevando a cabo una de las obras más importantes del Plan de Retirada de Amianto. Estas consisten en la retirada de las cubiertas del edificio principal, caseta de instalaciones, edificio de admnistración y vivienda del consejer y su sustitución por paneles sandwich, actuando sobre una superficie de unos 1.874 metros cuadrados. Entre la obra, que beneficia a 200 escolares, y el proyecto la inversión ronda los 260.000 euros.

En total, este 2018 se está trabajando en la retirada del amianto de una treintena de centros de la provincia malagueña. "En Málaga están siendo punteras" estas obras, ha valorado Alba, afirmando que están "satisfechos con el balance y con las actuaciones que se vienen realizando en los distintos centros".

Este Plan está previsto que acabe en 2022, ha confirmado la delagada de Educación, resaltando que son "seis años antes de lo que nos recomienda la Unión Europea". Hasta entonces, la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros.