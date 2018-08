El PP-A se toma la visita de Casado como el arranque de la campaña electoral

El inicio del curso político está marcado por un posible adelanto de las elecciones y el partido baraja ya tres posibles fechas antes de la Navidad.

Es un acto que se ha convertido en una tradición desde que el PP de Málaga lo celebró por primera vez hace ya cinco años. Cada mes de septiembre, la dirección del partido agarra a sus cargos provinciales y se los lleva a una venta o a un restaurante de difícil acceso, perdido en algún punto de la amplia orografía de la provincia. Una especie de retiro espiritual, lejos de los escenarios políticos habituales, y que debe servir para diseñar el nuevo curso político que se inicia después de un agosto a ralentí. No se ha querido esperar en esta ocasión ni hasta septiembre. La habitual cita será este viernes, en Álora, y contará con la visita del flamante presidente del PP, Pablo Casado. El contexto político ha motivado un cambio en los planes y el acto, de costumbre netamente provincial, se ha ampliado en esta ocasión para acoger a todos los presidentes provinciales del partido. Una verdadera cumbre del PP-A en la que se espera congregar a más de mil personas en el restaurante Los Caballos. El presidente del PP-A, además de candidato popular a presidir la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aprovechará la presencia de Casado y de toda la cúpula regional de su partido para dar por iniciada una larga campaña de cara a las elecciones andaluzas.

Lo dejó claro su homólogo en Málaga, Elías Bendodo, que compareció este lunes ante los medios, después de celebrar un comité de dirección en la sede provincial en la avenida de Andalucía. En el PP-A no quieren perder más días porque no contemplan otro escenario que no sea Susana Díaz convocando unas elecciones por adelantado. Por ahora, la presidenta no ha dado señales claras, pero Bendodo puso sobre la mesa tres posibles fechas para la cita con las urnas: el 28 de octubre, el 18 de noviembre o el 25 de noviembre. En cualquier caso, los populares son conscientes de que hay un escenario por delante en los próximos meses que será clave. Tanto para el propio Moreno, que se jugará su futuro político en las elecciones autonómicas, y para el partido, con las municipales en mayo. «No hemos parado un segundo porque no sólo nos preparamos para las municipales, sino también para un más que previsible adelanto electoral», dijo Bendodo, mostrando a su partido preparado para ponerse en modo campaña.

El PP-A tratará de sacar el máximo provecho de la visita de Casado y el presidente de los populares mostrará su voluntad total para «implicarse de lleno en las andaluzas», tal y como afirman fuentes del propio PP de Málaga. El objetivo personal de Casado es evitar a toda costa que su legado comience con una rotunda derrota en Andalucía. En líneas generales, se espera a un PP-A que se presente sin fisuras. De hecho, Bendodo volvió a insistir ayer en que las heridas causadas por el proceso de sucesión de Mariano Rajoy ya están más que cerradas y trasladó el conflicto orgánico al PSOE: «La única guerra que se mantiene es la guerra interna entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. El PSOE-A nunca va a trabajar para Sánchez».

Más allá de seguir minando a los socialistas por la supuesta incompatibilidad entre Sánchez y Díaz, los populares andaluces se han marcado el objetivo de colocar en la agenda aquellos asuntos que consideran que más réditos les pueden dar. Por un lado, la sanidad y el abandono que estaría sufriendo por parte del Ejecutivo socialista. Por otro, la gestión económica de la región y el elevado número de parados. «Seguimos siendo la región con más paro de Europa», recordó Bendodo. La cumbre del viernes servirá también para que todos los presidentes provinciales perfilen cuáles creen que son los asuntos estratégicos sobre los que desarrollar la campaña.

No se incluirían aquí las medidas más conservadoras que pudiera encarnar el propio Casado, como la reforma de la ley del aborto o la contención del gasto público, y que no parecen las más indicadas para una región que lleva aupando casi cuatro décadas a gobiernos de izquierdas.

Única alternativa

El PP-A trasladará su relación de amor odio con Ciudadanos (Cs) a la campaña. Moreno sabe que cualquier posibilidad de gobernar en Andalucía pasa por convertir a Juan Marín en su futuro socio. Pero hasta el día de las elecciones, los populares harán bandera de que son la única alternativa para traer un cambio político a Andalucía. «Un voto a Cs es un voto para el PSOE», precisó Bendodo.