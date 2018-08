El desencuentro entre la Junta y los taxistas tensa el ambiente en el sector

La primera toma de contacto entre los taxistas andaluces y la Junta de Andalucía para abordar la cesión de competencias para regular a los vehículos VTC (vehículos de alquiler con conductor) no ha servido para aproximar posturas. La Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FATT) calificó el encuentro con el consejero de Fomento de la Junta, Felipe López, de «negativo» y lamentó que no se mostrara ninguna voluntad por parte de López para ir avanzando sobre las demandas del sector. La FAAT emitió ayer un comunicado en el que aborda la reunión de este martes y a la que asistió, también, una delegación malagueña, representada por el presidente de Aumat, José Royón, y el vicepresidente de la misma, Juan González. Un desencuentro que ha contribuido a tensar, aun más, el ambiente en el sector.

«Un encuentro que llegaba después de haber sido solicitado por la FAAT a la presidenta de la Junta de Andalucía desde principios de año. Las sensaciones previas a la celebración de la reunión ya no eran muy positivas, pues, tan solo unas horas después de convocar el encuentro, el director general de Movilidad llamó al vicepresidente de la FAAT con intención de suspender la reunión, argumentando que creían que no iban a aportar nada nuevo y se encontraban a la espera de lo que decidiesen desde el Gobierno central», reza el comunicado, dando a entender que la Junta se encuentra a rebufo de lo que se decida en Madrid. El próximo 14 de septiembre se espera la celebración de un Consejo de Ministros en el que el Ejecutivo de Sánchez tiene previsto anunciar las medidas que quiere tomar para solucionar el conflicto que mantienen los taxistas con las VTC, que son las licencias que utilizan compañías como Uber y Cabify para operar.

«El consejero se reunió igualmente con nosotros pero ya con la idea de que no tenía nada nuevo que contarnos y no estaban al tanto de los pasos que se están dando desde el Ministerio de Fomento», afirma el presidente de la FAAT, Miguel Ruano un encuentro que, a todas luces, no ha sido fructífero para ninguna de las dos partes.

Vuelta a la calle

Los representantes de los taxistas esperan ahora que la reunión con López no ejerza como augurio para el 14 de septiembre. De ser así, Ruano adelantó que los taxistas volverán a manifestarse en las calle. Un escenario que también llegará a Málaga.

El presidente de FAAT habló de «sensaciones muy negativas» ante lo que considera «una falta de voluntad por parte del consejero. «No tiene interés ni ilusión alguna en resolver esta problemática. Si la actitud del consejero del PSOE de Andalucía va a ser reflejo de lo que haga el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en septiembre nos volveremos a ver en las calles», sentenció.

El 4 de septiembre hay una reunión convocada, a la que van a asistir todas las asociaciones del sector con representación.