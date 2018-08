La familia malagueña en Kiev, a la espera de ser citada por el cónsul

La Subdelegación del Gobierno no sabe si hay más afectados de Málaga.

La familia malagueña que está en Kiev (Ucrania) sin poder regresar a España con su bebé tras haber nacido por gestación subrogada a inicios de agosto, se mantiene a la espera de ser citada por el cónsul. Atrapados en el país ucraniano y sin poder tramitar la inscripción del pequeño, Antonio y Carmen (nombres ficticios) supieron ayer por la mañana que «en teoría» el cónsul se reunía para decir si iban a emitir los pasaportes como españoles o seguían por la vía ucraniana. «Supongo que ya dejarán el comunicado para la semana que viene. Las cosas de palacio...», explicaba Carmen resignada ante el limbo legislativo en el que vive desde hace unas semanas.



En esta misma situación están unas 30 familias españolas que no pueden tramitar la documentación de los menores nacidos por gestación subrogada desde el 5 de julio, cuando el consulado de España en Kiev dejó de tramitar la documentación de los bebés nacidos por gestación subrogada, argumentando que las pruebas de paternidad violan la nueva Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, en vigor desde mayo.

«Están llamando a las familias para citarlas para mañana (hoy) pero a nosotros no nos han llamado», aseguró ayer Carmen. Una información que los afectados se mandan al instante a través del grupo de WhatsApp en el que están las familias y que ha cambiado en menos de 24 horas, cuando el cónsul les emplazó a volver al consulado en septiembre ya que estaban «esperado órdenes del Ministerio», según los últimos datos que tenía Carmen hasta entonces.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga, por su parte, aseguró no saber si hay más familias malagueñas afectadas y afirmó que el tema es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Mientras tanto, esta familia malagueña sigue a la espera de que el cónsul les avise y les diga cuándo podrán resolver esta situación que les mantiene en Kiev desde hace cinco semanas con su pequeño. El proceso hasta ahora consistía en que el padre iba al consulado tras nacer el bebé, se hacía una prueba de paternidad que se analizaba en un laboratorio de Madrid y al llegar los resultados se emitía la inscripción del niño en el registro civil consular y se le otorgaba el pasaporte para poder volver a España. Un proceso que no solía tardar más de tres semanas.

Aunque desde la agencia que les ha llevado el proceso de maternidad subrogada les habían explicado que el consulado español estaba tardando en dar las citas, no esperaban tanta demora ni esta situación de limbo.

Carmen explicó ayer a La Opinión: «Sólo pedimos que a estos niños se les pueda inscribir en el registro civil porque, según la legislación española, son españoles». «Estos niños son ciudadanos españoles diga el Gobierno lo que diga. La nacionalidad se obtiene por nacer en España o tener padres españoles», añadió. Una situación que les mantiene en un país extranjero desde el que defienden que no han cometido «ninguna ilegalidad».

«No somos sólo nosotros; en septiembre vendrán otras parejas y en octubre otras. No nos puede pillar aquí en el limbo», se lamentan. Aunque la familia no tiene problemas de manutención ni alojamiento, todo ello gestionado por la agencia ucraniana, sí que les preocupa que no se puede dejar a los niños «sin sanidad o vacunas».

Ciudadanos, por su parte, ha propuesto presentar en el Congreso antes de final de año una proposición de ley para regular la maternidad subrogada.