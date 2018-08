Pablo Casado respalda en Álora al PP andaluz y malagueño: "A ganar"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha respaldado este viernes al presidente del PP-A, Juanma Moreno, de cara a la próxima cita con las urnas y se ha mostrado convencido de que los populares vencerán en las elecciones andaluzas "se convoquen cuando se convoquen": "A ganar y a demostrar que Andalucía se merece un mejor gobierno y un mejor futuro".

Pablo Casado ha participado, junto a Juanma Moreno y el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, en la clausura del acto de inicio del curso político del PP-A en Álora, donde ha señalado que Andalucía es "fundamental" para la dirección del partido.

Así, se ha declarado "firme defensor" de Andalucía y sobre todo del PP-A, en una comunidad autónoma que es "difícil" y en la que "lleva gobernando un régimen cuatro décadas, con una red clientelar y administrativa que ha intentado dejarnos sin oxígeno" pero, a pesar de la dificultad, ha puesto en valor que los populares andaluces lo han hecho "formidablemente bien".

El presidente del PP ha recordado que en esta comunidad autónoma se han ganado elecciones autonómicas, generales, en ayuntamientos y diputaciones, cuando ha incidido en que "los andaluces ya saben que cuando el PP gobierna, su vida les va mejor".

Ha lamentado que toda una generación de andaluces "no ha vivido otro gobierno que no sea el PSOE-A en la Junta", tras cuatro décadas sin alternancias y con un Ejecutivo "que arrastra los pies, que no tiene ilusión y que no tiene planteamiento de futuro".

Para evitar que los socialistas vuelvan a ganar las elecciones en Andalucía, haciendo un símil con el fútbol, Casado ha dicho que tienen "a Moreno como delantero, para marcar los goles, y al PP-A como el mejor portero", porque el PP-A está "unido y fuerte" y "tiene todo el apoyo de la dirección nacional, nuestra admiración y cariño".

"Juanma, tienes una gran responsabilidad", ha agregado el presidente del PP, que ha destacado que el andaluz es un pueblo "magnífico y emprendedor" que tiene "que conquistar el porvenir y Juanma Moreno va a ser capaz de hacerlo, tienes todo apoyo de la dirección nacional, tienes ansia de cambio por iniciar un camino para el pueblo andaluz mucho mejor, y vas a hacerlo muy bien, tienes buen programa y un buen equipo", ha dicho al líder andaluz.



El almuerzo de los huevos fritos

El PP de Málaga ha iniciado este viernes, de forma simbólica, el curso político con un acto que ha congregado en Álora a más de mil afiliados de toda Andalucía y en el que han participado el presidente del PP nacional, Pablo Casado, y los presidentes regional y provincial, Juanma Moreno y Elías Bendodo, respectivamente.

"Estamos a escasos días de las próximas elecciones en Andalucía, y desde el PP las vamos a afrontar más unidos que nunca", ha asegurado Bendodo durante su intervención, previa al almuerzo multitudinario de huevos fritos con patatas con el que la formación provincial lleva inaugurando la actividad tras el verano desde 2015.

El presidente de los populares malagueños, Elías Bendodo, ha asegurado que el proyecto de la formación provincial "es el de Juanma Moreno y el de Pablo Casado, el proyecto con el que nos vamos a enfrentar a cuarenta años de régimen socialista" en Andalucía.

"Alguien me dijo en una ocasión que este régimen se acabaría cuando médicos y profesores salieran a la calle a protestar y a reclamar mejoras; y eso ya está pasando", ha apuntado el dirigente popular.

"Creo que ya está bien de cuarenta años de socialismo en Andalucía, de ser los últimos en todo y los primeros en desempleo y en fracaso escolar", ha señalado Bendodo entre aplausos, a la vez que ha advertido de que "lo que ha hecho Pedro Sánchez en tres meses es lo que lleva haciendo aquí el PSOE en cuatro décadas: sectarismo, mala gestión, desgobierno, populismo, subir impuesto y espantar inversiones".

En cuanto a las elecciones municipales, el presidente provincial se ha mostrado convencido de que "las afrontamos con los mejores candidatos posibles, más fuertes y unidos que nunca".

En este mismo sentido se ha referido Casado al PP de Málaga, valorando que es "un partido fuerte y unido" y trasladándole a Bendodo "todo el apoyo, cariño y admiración de la dirección nacional del partido".