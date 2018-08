El Regional incorpora una nueva técnica que preserva la fertilidad tras algunos cáncer de cuello de útero

El Hospital Regional ha incluido en su cartera de servicios una nueva técnica quirúrgica para combartir algunos tipos de cáncer de cuello de útero que permitirá a la mujer preservar su fertilidad. Una fórmula pionera que reduce la recaída y permite en el 70 por ciento de los casos que la mujer sea madre, al no someterse a cirugía radical y extirpar los órganos femeninos.

El pasado 10 de julio se operó la primera mujer (37 años ) con esta nueva técnica conocida como traquelectomía radical laparoscópica tras cumplir los requisitos necesarios para ser la primera candidata. Durante la presentación de la técnica, el director de la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional, Jesús Jiménez, ha explicado que los primeros requisitos es que la mujer debe ser joven (hasta 40 años) y querer ser madre. En cuanto al tumor, no debe superar los dos centímetros, no pueden estar afectados los ganglios linfáticos pélvicos y la enfermedad no debe haber llegado a otra zona.

La nueva técnica que conserva el aparato genital de la mujer reduce la tasa de recaída de este tipo de calcinoma que suele aparacer de nuevo en los dos primeros años. El ginecólogo especializado en Oncología Médica, Enrique Sáez, ha explicado que la tasa de recaída es del 30 por ciento, aunque en estadios iniciales se reduce a un 10 por ciento. Un porcentaje que se minimiza aún más con esta intervención y posibilita su reaparición solo entre el 3 y 6 por ciento de los casos. "Damos la esperanza de que la paciente pueda tener un hijo lo que se traduce en fuerza para afrontar la enfermedad y eso nos ayuda a nosotros", ha resumido la ginecóloga Marta Martínez.

Se calcula que entre 5 y 10 mujeres se podrán beneficiar en Málaga de esta técnica pionera que solo se ha practicado una vez hace tres años en la sanidad pública andaluza, en concreto, en el Hospital Universitario de Valme de Sevilla hace tres años. Una intervención que dura unas seis horas entre el descarte de gangleos afectados a través de la técnica del gánglio centinela y la intervención que consiste en la extirpación del cuello del utero y la reconstrucción de la zona al conservar útero, trompas y ovarios.

En cuanto a la posibilidad de quedar embarazada, el director de la Unidad de Reproducción Humana del Regional, Alberto Reche, informó que el 70 por ciento de las mujeres lo logran. Sin embargo, se trata de un embarazo de alto riesgo ante la elevada tasa de aborto y nacimiento prematuro. El 40 por ciento requiere de técnicas de reproducción asistida y un elevado control del proceso.