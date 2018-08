Los vecinos del Pasaje Virgen de Belén piden a Limasa que baldee

Un complicado problema está afectando a la limpieza del Pasaje Virgen de Belén, en el distrito de Carretera de Cádiz de la capital. Según denunció la presidenta de la Asociación de Vecinos Altamira-Belén, Esther Saiz, aseguró ayer que hace semanas que los operarios de Limasa no baldean, algo que se debe a que se producen filtraciones de agua hacia las sesentas plazas de aparcamientos privados que hay bajo la plaza, un asunto que en principio ya debería haberse solucionado, pues se hicieron obras sufragadas por los residentes y por el propio Ayuntamiento para ello, pero las filtraciones persisten.

Así, el presidente de los propietarios del aparcamiento se niega a que se baldee en la parte superior, la acera del Pasaje Virgen de Belén, porque sigue habiendo filtraciones, y el Ayuntamiento, a través de la Junta Municipal de Distrito, explicó Esther Saiz, ya ha respondido que mientras no se les entregue una carta firmada por el representante de los dueños de las plazas de parking en las que exonera al Consistorio de los posibles desperfectos por el baldeo, allí no se va a aplicar el riego a presión.

«Hace tres años se hizo la obra, una rehabilitación que pagamos una parte los vecinos y otra el Ayuntamiento, porque había filtraciones hacia el aparcamiento de sesenta plazas, que son, por cierto, habitáculos cerrados; otra parte la pagó el Ayuntamiento, pero si sigue habiendo filtraciones no es nuestro problema, eso tendrá que arreglarlo el Consistorio. Los operarios de Limasa se portan muy bien, porque vacían las papeleras cada tres días y barren, pero no pueden baldear porque no les dejan», explica Saiz, lo que ha provocado que se genere una gran suciedad en la acera y en las paredes.

«El problema no es nuestro, a la empresa habrá que pedirle daños y perjuicios, nosotros pagamos el IBI y tenemos derecho a que baldeen, no tenemos servicio de jardinería. La gente de Limasa nos apoya. Somos unos 860 vecinos frente a los sesenta propietarios. Algunos de ellos nos han dicho que no tienen problema en que baldeen, pero esto debe solucionarlo el Ayuntamiento, que fue el que le dio la licencia de obra a la empresa. Al final, al ser el pasaje privado de uso público lo mejor es que el Consistorio la recepcione», exige, tras insistir en que ha hablado con el presidente de los propietarios de los aparcamientos y el Ayuntamiento tienen posiciones enfrentadas y, justo en medio, están ellos, por lo que solicitó una solución que no pase por que no se baldee en el pasaje, sitio de tránsito para muchas personas cada día.

Saiz anunció que van a comenzar a hacer movilizaciones para denunciar la situación en la que se encuentran y se reunirán a las 20.00 horas del jueves en el pasaje.