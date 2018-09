El pabellón polideportivo de Tiro de Pichón cerrará en septiembre por obras

La concejala de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha remitido un escrito al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el que denuncia que las personas mayores, niños y usuarios que realizan deporte en el Pabellón del Tiro de Pichón están preocupadas por el hecho de que en septiembre se vayan a hacer obras en el recinto, lo que significará, y la suspensión de estas actividades, al menos hasta noviembre.

«Las personas usuarias están sorprendidas de que estas obras no se acometieran en pleno verano para garantizar la reapertura de las instalaciones y sus actividades en el periodo habitual. Por todo ello queríamos que nos indicara qué tipo de obras se van a acometer, qué periodo estará cerrado el polideportivo y, sobre todo, si se les ha ofrecido alguna alternativa a estos ciudadanos y ciudadanas», señala la edil.

Son los mayores y usuarios de este polideportivo los que se han puesto en contacto con Ramos, porque el cierre supondrá que estos no puedan realizar, varias veces a la semana, gimnasia de mantenimiento y aeróbic, así como también los más pequeños no podrán acudir a las clases de judo. Las actividades, de hecho, deberían comenzar en septiembre, pero las obras podrían durar hasta noviembre, es decir, tres meses de cierre. Los vecinos que han contactado con IU-MpG se temen que estos trabajos encubran un interés municipal por sacar a concurso el recinto y adjudicarlo, como ha sucedido en otros espacios deportivos de la ciudad. También se han quejado de la falta de previsión y del hecho que no se les haya informado del inicio de las obras y piden que en colegios cercanos, peñas u otras dependencias infrautilizadas cercanas al pabellón se habiliten espacios para que los usuarios puedan continuar con la práctica de sus deportes, con el fin de que no tengan que desplazarse a otros polideportivos más lejanos, sobre todo los niños y las personas mayores, algunas de ellas con problemas de movilidad.

Estos padres, preocupados por que sus hijos no puedan continuar con el judo, ya que dicen haberse volcado en el fomento de los hábitos saludables y la práctica deportiva como una manera de evitar problemas de salud y de otro tipo.

Remedios Ramos indicó que hay varios monitores afectados por el cierre temporal del pabellón, indicó que es uno de los últimos que queda de gestión directa municipal y expresó su temor de que esta sea «una estratagema del equipo de gobierno para privatizar lo poco que queda público en el área de Deportes». «Nuevamente tenemos falta de información y previsión», apuntó.