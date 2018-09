"Aunque sea en minoría, nuestro objetivo es gobernar en Málaga"

Nace en Las Lagunillas (Antequera, 1966). La respuesta sobre qué cultura tiene Ruiz Espejo es muy sencilla. Todo lo que debería decirse al respecto es que tiene, ante todo, cultura de partido

A José Luis Ruiz Espejo se le llamó para pedirle una entrevista y al día siguiente ya estaba hablando sin importarle que en realidad se encontraba en la única semana de vacaciones que se ha tomado desde que es secretario general del PSOE de Málaga.

Está a un mes de su aniversario como secretario general. ¿Ya se da por superada la etapa de Miguel Ángel Heredia?

Nunca me he planteado superar etapas de nadie. Estamos viviendo un nuevo capítulo que suma sobre el anterior. La etapa de Miguel Ángel ha aportado y ahora nuestro objetivo es ir sumando nuevos hitos.

¿Entonces no ha cambiado nada con usted al frente?

La transición ha sido tranquila. Ni cambio traumático ni continuismo. Algo en lo que hemos puesto mucho énfasis y en lo que queríamos avanzar, ha sido en compartir más los liderazgos. Contar con más personas dentro del partido y que vayan asumiendo más funciones. Los miembros de la dirección provincial ahora tienen más voz.

¿Es usted un líder de mínimos? ¿Un secretario general de tránsito?

Yo me veo ahora mismo con la confianza de la militancia y de mi partido. Compartiendo liderazgo con los miembros de la dirección provincial. A terminar esta etapa y, después, a lo que digan los militantes.

¿No se pone fecha de retirada como ahora esta de moda?

La pondrán los militantes del PSOE en Málaga.

Elecciones andaluzas, primero. Luego, municipales en mayo. ¿Dónde quiere ver a su partido después de este ciclo?

Ganando las elecciones autonómicas y con la certeza de haber puesto todo lo que esté en nuestras manos para obtener los mejores resultados electorales en las municipales.

¿Su futuro político dependerá de que digan las urnas? Se le empezará a juzgar por la cosecha de votos.

Bueno, eso no es nuevo. Los que estamos en las direcciones de los partidos, evidentemente, tenemos ese plebiscito siempre que hay confrontaciones electorales. Pero tampoco tengo más presión que cualquier dirigente de otro partido.

¿No lograr la alcaldía en Málaga capital sería un fracaso?

Tenemos una oportunidad histórica muy importante y no sólo va a depender de los resultados que obtenga el PSOE. Tenemos que crear un escenario de diálogo para poder dar un cambio de gobierno en Málaga. Y que luego sea el PSOE quien lidere ese proyecto de cambio. No aprovechar esa oportunidad sí que sería un fracaso para la propia ciudad. También somos conscientes de que será difícil lograrlo en solitario. Pero, aunque sea en minoría, nuestro objetivo es gobernar. Enfrente hay un De la Torre al que su partido ya intentó apartar en este mandato. Y lo volverá a intentar en el siguiente. Eso lo tienen que saber los malagueños.

¿Daniel Pérez es su candidato por convicción o un encaje de bolillos circunstancial?

Es una apuesta decidida. Tiene el conocimiento de la ciudad. Representa una apuesta por la modernidad. Es la apuesta que hicimos y que ha sido avalada por los militantes en la capital. Ahora esperemos que también lo sea por los ciudadanos de Málaga.

Resuma en palabras clave el proyecto del PSOE para Málaga.

Modernidad, proyecto abierto, participación, transparencia, barrios y progresividad fiscal.

¿Al PSOE de Málaga le pesa que su partido esté gobernando en la Junta, o sea, en Sevilla?

Yo diría que no. Sí es verdad que el PP ha sabido utilizar muy bien ese hecho para jugar a la confrontación. Justificar cosas que no ha podido hacer, pues culpando ya no sólo a la Junta, sino, también, a otras ciudades. Juanma Moreno ha sido incapaz de exigir nada al Gobierno de Rajoy y ahora quiere que se haga en tres días lo que no se ha hecho en siete años.

Habla de una nueva generación dentro del PSOE de Málaga. ¿José Carlos Durán?

Es una persona que ha dejado una buena gestión en las Juventudes Socialistas en Andalucía. Está desempeñando una muy buena función en la capital y en la dirección regional. Ya veremos dónde está su futuro dentro del partido.

¿El adelanto electoral en Andalucía para cuándo? ¿Octubre, noviembre o diciembre?

Es algo que le corresponde a Susana Díaz. Lo hará cuando considere que la legislatura esté agotada. El PP lleva hablando de un adelanto electoral desde hace un año y no se ha producido.

¿Y usted cree que esta legislatura está agotada a estas alturas?

No. En estos momentos seguimos trabajando para cumplir nuestros compromisos electorales y en la elaboración del presupuesto para 2019.

¿Cree que Ciudadanos está por aprobar esas cuentas?

Lo veremos cuando llegue el momento. Tendrán que decidir si apuestan por la estabilidad o si quieren romper esta senda de progresismo o viran hacia la derecha, tal y como está haciendo Ciudadanos a nivel nacional.

¿Cuál debe ser la relación del PSOE con otras fuerzas que se ubican en la izquierda, como Podemos e IU?

Va a depender mucho de las posiciones que adopten esas fuerzas políticas. En Andalucía se bloqueó la formación de gobierno durante tres meses y estos partidos se alinearon con la derecha más retrógrada, que es el PP. Estos partidos, en Andalucía, se han posicionado en posturas más antisistema. No están a favor de llegar al diálogo, a ser una izquierda moderada que solvente los problemas reales de la ciudadanía. Están en posiciones ideológicas utópicas. No podemos crear una autarquía en Andalucía. Eso, es lo que no entienden.

¿Evitar una coalición a la madrileña entre el PP y Ciudadanos podría servir como un nexo de unión?

El nexo de unión es sumar una mayoría social suficiente en Andalucía, y que se traduzca en unos números que den estabilidad parlamentaria. Nosotros vamos a evitar que se produzca un gobierno como el que existe en la Comunidad de Madrid. Creo que es algo que está muy lejos de Andalucía.

¿Cómo quiere arrebatarle la Diputación al PP, después de dos legislaturas en la oposición?

El primer paso, lógicamente, es conseguir unos buenos resultados a nivel municipal. Que eso nos permita formar un gobierno en la Diputación. En estos siete años, se ha demostrado que el PP ha desvirtuado la función natural de esta institución, que es prestar servicios a los municipios pequeños de la provincia. El PP la ha convertido en su plataforma de autobombo para canalizar grandes eventos. Su propio presidente, Elías Bendodo, gobierna la Diputación como un segundo plato. Ahora ha sido nombrado coordinador de campaña para las andaluzas. Durante las primarias del PP también la dejó de lado.

¿Francisco Conejo es su candidato ideal para optar la presidencia en la Diputación?

Eso lo decidiremos cuando llegue el momento. Creo que ha hecho un buen trabajo en la oposición.

¿Por qué el PSOE de Málaga ha perdido peso en Andalucía? Ya no hay figuras como lo fueron, por ejemplo, Carlos Sanjuán o Pepe Asenjo, en su momento.

El partido tiene una fortaleza a nivel provincial que nosotros tenemos que aportar al conjunto regional. Bueno, pues estamos preparando ahora a una nueva serie de dirigentes que van a tener papeles relevantes en el futuro. Tenemos a Javier Carnero como consejero.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. La vida da muchas vueltas.

Era una posibilidad, dada la soledad que estaba experimentando el Gobierno de Mariano Rajoy. Yo más de una vez he dicho que Pedro Sánchez podría llegar al Gobierno. Sabíamos de la debilidad parlamentaria de Rajoy. Ante esa debilidad parlamentaria, se podía dar esta circunstancia.

¿Sánchez está desaprovechando la oportunidad de convocar unas elecciones generales ahora, cuando las encuestas le son favorables?

Pasa igual que en Andalucía. Esa competencia le corresponde sólo a Pedro Sánchez. Él tiene que ver cuándo existe un bloqueo que no permita la acción de gobierno. Ahora mismo, estará viendo la posibilidad de acción de gobierno que tiene. Hay que respetar eso.

¿Qué ha cambiado?

Yo creo que se está aprovechando un cambio en las líneas principales que defendía el PP para traer mejoras sociales a una mayoría. Habrá que ver si el Congreso permite estos cambios o no. Si no, los grupos se retratarán. Aquí se tendrá que retratar quién se oponen a cambiar el techo de gasto. Quién se opone a elevar el déficit para que las comunidades autónomas tengan más financiación.

¿Hay una interlocución fluida entre usted y la dirección nacional?

Hay una interlocución normal. Yo soy miembro del comité federal. Es el órgano en el que podemos hablar. Los encuentros que he tenido con otros miembros de la dirección nacional en reuniones bilaterales siempre han sido cordiales. El partido sigue funcionando con la autonomía que le corresponde. En todo caso, a nivel federal, pueden contar con la lealtad del PSOE de Málaga para colaborar en todo lo que suponga un avance para España.

Usted se enteró del nombramiento de María Gámez como subdelegada porque le llamó María Gámez. ¿No se sintió ninguneado?

Bueno, no sé. Sentí que el nombramiento es una responsabilidad clara del Gobierno. Mi relación con María, como es cordial y es normal, pues no hay problema.

¿Es lo que se hace normalmente en estos casos, saltarse a la dirección provincial?

No es saltarse a la dirección provincial. Insisto, el nombramiento corresponde al Gobierno. Otra cosa es el proceso previo. Bueno, en este caso se optó por hacerlo de esta manera. Respeto absoluto a esta decisión.

¿A usted le hubiera gustado que se hubiera hecho de otra manera?

Gustar o no. Evidentemente, cada uno tiene sus preferencias. Pero respeto el proceso.



¿En qué fase se encuentra la guerra entre susanistas y sanchistas en el PSOE de Málaga?

En el PSOE de Málaga no existe ahora mismo ninguna guerra. Existe normalidad y cordialidad en las relaciones. Tenemos por delante la prioridad de colaborar para mantener el gobierno en la región. En nuestro partido, cuando se pasan las primarias y los procesos selectivos, se pasa a la colaboración. Aun más, cuando tenemos la responsabilidad de gobernar España. Esa responsabilidad hace que se asuma con mayor normalidad la lealtad y la confianza con la que tenemos que trabajar en esta etapa.

¿A usted le gustaría seguir como delegado del Gobierno en Málaga en la próxima legislatura?

Ya veremos. Yo estoy contento con este trabajo, siempre que pueda seguir aportando. No tengo una decisión tomada al respecto de si quiero seguir o no.

¿No cree que entra en conflicto la neutralidad que le exige el cargo con las necesidades que plantean unas municipales? En mayo, se puede dar el caso de que se tenga que hacer fotos con alcaldes del PP.

Creo que se puede compaginar. El resto de delegados también tienen que participar en las campañas y no por ello desatienden su trabajo. Aquí no hay lugar a chantajes. El presidente de la Diputación también entra en campaña, por poner un ejemplo. El cargo de delegado del Gobierno viene acompañado de ciertas responsabilidades políticas, y como tal se deben entender. Sin más. Lo único que tiene que existir es un tono de diálogo y de cordialidad.

¿Descarta dar el salto a las listas del Parlamento andaluz?

No aseguro ni descarto nada. Se trata de decidir en su momento lo que más le conviene a nuestra organización.

¿El proyecto de la Biblioteca Provincial verá la luz definitivamente?

Durante años, la Biblioteca Provincial aparecía en los presupuestos pero no se ha hecho nada. Mientras tanto, la Junta de Andalucía ha estado pagando el alquiler para mantener la biblioteca en su actual ubicación. La situación ha cambiado. Ya se han encargado los estudios arqueológicos. Eso nos hace ver que este proyecto se hará realidad ya mismo. Hablamos de una ubicación privilegiada para la Biblioteca Provincial, además de ahorrarnos un alquiler que se emplearía para otras cuestiones.

¿Pero cuáles son los plazos que se barajan?

No tengo los plazos. Van a depender mucho de los estudios arqueológicos que se han encargado ahora. Pero yo estimo que tres o cuatro años son lo normal para un proyecto así.

¿Hay que poner el contador a cero en lo que respecta el Auditorio?

Se eliminó el consorcio como lo exigió, en 2012, el Gobierno del PP. No se puede culpar a la Junta de Andalucía. Si no existe un organismo que pueda llevar a cabo el proyecto, lógicamente habría que empezar desde cero para ver cómo se puede encarar este proyecto. De la Torre lo sabe, aunque ahora diga lo contrario. Es un corderito cuando gobierna el PP y se convierte en lobo cuando lo hace el PSOE.

¿La exhumación de Franco del Valle de los Caídos era una medida necesaria?

En memoria histórica tenemos una serie de deudas que tenemos que ir saldando. Las víctimas de Franco tienen derecho a ser resarcidas. No podemos permitir honores para personas que acometieron asesinatos sobre personas inocentes.

¿Cuántas veces ha levantado la voz en su partido desde que lo lidera?

Yo soy más de convencer. Sí he empleado ya unas buenas dosis de convicción.