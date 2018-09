Fumadores sin alma

No es el único ni el último caso. Dieciocho de los 151 que investigó el año pasado la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) fueron provocados por fumadores, casi todos junto a carreteras, viales o zonas de arcén. En los últimos 12 años se han contabilizado 151 motivaciones similares

Sí, todavía quedan en Málaga fumadores capaces de sacudir o tirar su colilla por la ventanilla del vehículo durante los meses de mayor riesgo de incendio. Como un beso del infierno, dan la última calada antes de lanzar un cigarrillo cuya punta, con la ayuda del viento y el propio desplazamiento del vehículo, recibirá un soplo con el que podrá alcanzar los 900 grados de temperatura. «Es un gran fuelle que lo aviva», describe José Luis Mérida, coordinador provincial adjunto de los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y uno de los sabuesos de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF). Aunque la principal motivación de incendios son las prácticas agrícolas o forestales con el uso de fuego (26%), Mérida recuerda que el año pasado, tras los trabajos de extinción de Infoca, su equipo trabajó sobre 151 siniestros en los que hallaron 203 puntos de inicio, ya que algunos incendios tienen más de un foco. Dieciocho de ellos, el 12% del total, fueron atribuidos a fumadores, localizándose el origen de 15 de ellos junto a carreteras, viales de urbanizaciones, caminos, pistas asfaltadas o arcenes. Desde 2006 hasta el año pasado, el balance acumula la friolera de 151 incendios por este motivo.

El experto asegura que, más que en autovías o autopistas, la mayoría de los casos de siniestros por colilla se registran en las vías donde la velocidad del vehículo no es tan elevada como para circular con la ventanilla abierta con comodidad. O incluso donde el fumador simplemente pasea con su perro. La colilla no suele tener problemas en encontrar en estas zonas combustible natural, pastizales o matorrales muertos que no deberían estar ahí según la legislación andaluza de prevención de incendios. Durante los meses de verano, el bajo nivel de humedad de la maleza y las altas temperaturas hacen que prenda y corra fácilmente. Fácilmente, en buena parte, por esa ausencia de limpieza en las zonas de dominio público adyacente de las carreteras de Málaga, donde se iniciaron el 19% de los siniestros del año pasado. Si el balance de 2017 achaca esta causa a los incendios originados en los arcenes de la A-397 y la AP-7, ambos en Benahavís, que arrasaron 32 hectáreas forestales y otras 8 de matorral, respectivamente, este año ya hay casos que también señalan a los fumadores. No obstante, el incendio que más superficie ha quemado este año (casi 230 hectáreas de superficie forestal) en la provincia fue originado en Casares por una colilla, al igual que los registrados este mismo mes de agosto en la urbanización Riviera del Sol (Mijas) por alguien que iba a pie, o lanzadas desde vehículo en una pista entre Campillos y Martín de la Jara (Sevilla) o en Benahavís, en este último caso de tabaco de liar.

Un agente de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales toma muestras en un punto de inicio del incendio de Casares.