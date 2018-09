El alcalde cree "un error brutal" partir de cero con el Auditorio

­La Junta se mostró hace unos días dispuesta a hablar de la construcción de un palacio de la música o auditorio en la ciudad, pero partiendo de cero, es decir, desde el principio, cuando ya existe un proyecto que ganó un concurso y hasta se creó un consorcio para impulsarlo que murió al inicio de la crisis. Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, consideró ayer que la propuesta de la Junta sería «un error brutal, es perder todo el esfuerzo realizado».

El regidor señaló que ya hay un proyecto, que ha sido seleccionado mediante un concurso. De hecho, se pagó esta iniciativa y hay un compromiso en cuanto al suelo del puerto, de forma que el Auditorio se construiría en la plataforma de San Andrés. «Ya dijimos en las últimas reuniones del consorcio que, en cuanto la situación económica mejore, podremos tener recursos entre todos para hacer algo que es de justicia. En Europa no hay una ciudad equivalente que no tenga Auditorio», aclaró, insistiendo en que dará servicio no sólo a la capital, sino también al área metropolitana de un millón de habitantes y a la provincia, con casi dos.

También defendió que él siempre ha insistido en el tema, ya fuera el Gobierno central del PP o del PSOE. «Al Gobierno del PP le he estado reclamando los convenios sustitutivos del auditorio, igual que los reclamo ahora, pero nadie de Madrid había dicho que hay que partir de cero, nunca, ahora es cuando se ha oído, desde la Junta», declaró.

Lo cierto es que ya en una reunión de la Fundación Ciedes del pasado mes de noviembre, el alcalde retomó la idea y pidió apoyo a la Junta, el Gobierno central y la Diputación para sacarlo adelante. En aquella ocasión, explicó el alcalde que con la crisis económica y el ajuste al que se vio abocado el Ejecutivo de Rajoy enterraron el consorcio que se iba a hacer cargo de financiar el auditorio, pero añadió que él aceptó el tema a cambio de que hubiera convenios y señaló que el Gobierno podía aportar un 40 por ciento de la inversión necesaria, la Junta y el Ayuntamiento un 25 por ciento, respectivamente, y un 10 por ciento la Diputación. «Ese es el esquema hablado, ahora nos hace falta recogerlo. Aunque sea sin fecha, esos convenios nos permitirán tener la seguridad de que se hará. Málaga no debe renunciar al auditorio, no sólo la ciudad, es un proyecto de la provincia y de la comunidad», señaló entonces.

Destacó en esas declaraciones que el Ministerio de Cultura se comprometió en 1983 a sufragar esa infraestructura para la ciudad, pero que finalmente se hizo en Valencia y Murcia, y no en la ciudad. Recordó que ya hay auditorios en Sevilla y Granada y que Málaga sería «infinitamente más rica» con un palacio de la música.

También explicó que en sus primeros años como alcalde ya se estudiaron distintos emplazamientos como la Estación Marítima, donde se ha proyectado la Torre del Puerto, La Térmica, Martiricos, el Real de la Feria y otros de esta naturaleza, pero que el mejor lugar sin duda es la plataforma portuaria de San Andrés. «Vimos que el que mejor cumple puede ser este, está al otro lado del río, puede ser una apuesta por el Oeste de la ciudad, está cerca de la estación de tren y de autobuses y la movilidad es fácil», declaró.

El estudio que ganó el concurso la pasada década fue la firma de Benedito y Soriano y la inversión estimada ronda los 80 o 90 millones de euros, de forma que el plazo de ejecución podría alargarse, para abaratar costes, cinco años. También el año pasado, la Academia Malagueña de Ciencias propuso hacer el Auditorio en el dique de Levante.