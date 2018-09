Festivos y puentes que quedan hasta final de año

El último cuatrimestre del año suele estar lleno de festivos que ofrecen amplias posibilidades de buscar un puente o un fin de semana largo. Las festividades de la Victoria (que es local), de la Hispanidad y del Pilar, Todos los Santos, la Constitución, la Inmaculada y las propias de Navidad ofrecen varias combinaciones de descanso, además de algunos cambios en el horario comercial habitual.

El primer festivo que se acerca será este sábado 8 de septiembre, que es fiesta local por ser la fiesta de la Virgen de la Victoria, patrona de la diócesis de Málaga y que se celebra con la salida procesional de la Virgen. Al caer en sábado no existe la posibilidad de hacer un puente. Además, los grandes comercios podrán abrir con normalidad, con idea de que no se junten muchos festivos con las puertas cerradas. Así que será una fiesta un poco descafeinada. Será no obstante, la despedida del verano de muchos malagueños, que empiezan las clases a partir del 10 de septiembre.

El siguiente festivo es el 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar y de la Hispanidad. Cae en viernes, que es fiesta para toda España y ofrece la posibilidad de unirlo al fin de semana, consiguiéndose así tres días seguidos de fiesta. No obstante, ocurre como en otros festivos, que las grandes superficies podrán abrir en su horario habitual el 12 de octubre.

El 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, cae este año en jueves. Eso deja abierta la opción de pedirse libre el 2 de noviembre y juntarlo con el fin de semana, consiguiendo así un puente de cuatro días. Además, de nuevo, el 1 de noviembre se permite la apertura de las grandes superficies en horario normal, que suelen arrastrar de todas las demás tiendas, para no perder el tirón comercial de ese día.

Diciembre ofrece dos puentes tradicionales. El primero es el que se crea por la cercanía de las fiestas del Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada, 6 y 8 de diciembre, respectivamente. El 6 de diciembre es jueves, por lo que de nuevo se podría hacer un puente si se pide el viernes como festivo. Eso sí, la fiesta de la Inmaculada cae en sábado y se pierde como festivo para muchos trabajadores. De estos dos días, el jueves no abren los comercios, pero sí lo hacen el 8 de diciembre.

Con la llegada de la Navidad y sus festivos, este año caen a mitad de semana. Así el festivo del 25 de diciembre, Día de Navidad, será un martes, por lo que la Nochebuena se celebrará el lunes, permitiendo unir el fin de semana anterior -22 y 23 de diciembre- con estas fiestas y tras terminar las clases el viernes 21 de diciemnbre. Lo mismo ocurre el fin de semana siguiente, con el 31 de diciembre el lunes siguiente y el festivo del 1 de enero de 2019.