Fomento abre la puerta a poner límite a los precios del alquiler de viviendas

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró ayer que aunque en alguna ocasión haya dicho que no, en la actualidad sí «está en el debate» regular para poner límite a los precios del alquiler de vivienda y afirmó que el mercado se puede intervenir para generar mayor oferta, ya que el alquiler tiene que ser «asequible». También adelantó que Fomento trabaja con Industria para poner «cierto orden» a los pisos turísticos.

«Regular el precio del alquiler está en el debate. En alguna ocasión he dicho que no, pero dentro del propio mecanismo de mercado se puede intervenir en el sentido de generar mayor oferta, ya que si estimulas la oferta haces que la demanda se pueda satisfacer y no encarecer el precio», señaló Ábalos.

Ábalos aseguró que las 20.000 viviendas de alquiler anunciadas por el Gobierno «no van a resolver el problema» del alquiler, pero defendió que sí marca una línea para trabajar en esa administración, de forma que las administraciones públicas puedan contribuir a la oferta facilitando suelo público.

Por ello, adelantó que el Ministerio trabajará con Sepes para poner suelo público con el fin de aumentar la oferta de alquiler, si bien apuntó que hay que identificar dónde se localizan los problemas de alquiler de vivienda, que básicamente tiene lugar en las grandes ciudades.

«Todos conocemos personas con un salario más o menos bien y prácticamente el alquiler les embarga todo el sueldo», apuntó Ábalos, quien defendió que hay que conseguir que el precio del alquiler sea «asequible», en un contexto en el que un mayor número de ciudadanos opta por esa opción, por factores como la movilidad laboral.

Preguntado por la propuesta de Unidos Podemos de gravar fiscalmente a los propietarios con viviendas vacías, Ábalos sostuvo que los que tienen, por ejemplo, un piso o dos no merecen ser penalizados, aunque «depende del número de inmuebles». Ábalos hizo hincapié en que el objetivo es fomentar un mercado del alquiler asequible que no consuma todo el salario y dé seguridad al propietario.

Sobre los alquileres de pisos turísticos, detalló que desde Fomento, departamento con competencias en vivienda, e Industria, con competencias en turismo, están trabajando para hacer un «planteamiento conjunto» con el fin de encarar esta cuestión que «como todos los fenómenos especulativos están eclosionando». «Habrá que poner un cierto orden ahí», apostilló, aunque añadió que también dependerá de los propios ayuntamientos.