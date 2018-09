Educación culpa al Ayuntamiento del retraso en los barracones de la Universidad Laboral

La delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Alba, ha lamentado este jueves que el Ayuntamiento de Málaga aún no haya procedido a dar la necesaria licencia de obras para poder comenzar con los trabajos para nivelar el terreno de la parcela de la Universidad Laboral donde han de instalararse los barracones donde deberían comenzar el curso 180 alumnos de Teatinos. Alba ha culpado al Consistorio de la capital de este retraso y ha instado al alcalde, Francisco de la Torre, "que tan preocupado está por la educación", a que priorice la conceción de estos permisos.

La delegada sale así al paso de la denuncia de los padres de Teatinos, de las que se ha hecho eco La Opinión de Málaga en su edición de este jueves. Según explicó Alba, las solicitudes se expidieron en tiempo y forma al Ayuntamiento los pasados días 10 y 17 de agosto, "sin que hasta el momento hayamos tenido respuesta". "Las últimas conversaciones indican que puede que sea cuestión de horas, pero la verdad es que ya teníamos que tener la licencia para haber iniciado las obras, porque el 17 de septiembre empieza el curso para los alumnos de Secundaria y necesitamos este margen de tiempo", añadió.

Los padres de Teatinos, que llevan más de 15 años reclamando la construcción de un nuevo instituto en el barrio, temen que sus hijos no puedan ser escolarizados ni siquiera en barracones y ayer denunciaron, a través de La Opinión de Málaga, que a falta de poco más de 10 días para el inicio del curso, la Junta no ha empezado aún los trabajos para nivelar el terreno donde irán estos aulas prefabricadas. Faltarían también las canalizaciones, conexiones y la instalación de los propios módulos, donde tendrán que estudiar 180 alumnos mientras que se acaban las obras del nuevo edificio, cuya primera piedra se puso en enero, y que, pese a haber sido ofertado durante el proceso de escolarización, no podrá inaugurarse, con casi toda probabilidad, hasta septiembre de 2019.

Patricia Alba señaló, por su parte, que las obras avanzan a buen ritmo y que estarán terminadas en el plazo previsto, es decir, en junio del próximo año.