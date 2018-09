El alcalde no va a la comisión de Urbanismo y provoca el enfado del PSOE

El PSOE solicitó la comparecencia del alcalde, éste ha delegado en el gerente de Urbanismo «al tratarse de asuntos técnicos» .

El alcalde, Francisco de la Torre ha decidido finalmente declinar su asistencia a la comisión de investigación sobre los expedientes urbanísticos abiertos entre 2006 y 2016, rechazando la petición realizada por el PSOE que ha reaccionado con enojo a este rechazo acusando al alcalde de «no dar la cara y negar las explicaciones a los malagueños».

De la Torre, cuya solicitud de comparecencia , planteada por el PSOE, figuraba en el orden del día elaborado por la Secretaría General que se remitió a los grupos, anunció en la mañana de ayer que no comparecería a través de un portavoz municipal. El portavoz explicó que el alcalde había decidido delegar su comparecencia en el gerente de la Gerencia de Urbanismo, José Cardador, «por entender que se trata de un asunto estrictamente técnico».

La reacción del PSOE fue de inmediata «indignación y cólera». El portavoz municipal, Daniel Pérez aseguró que se trata de «una afrenta» de De la Torre «a los malagueños, al Ayuntamiento y a la propia comisión».

Pérez ha recordado que «es la primera vez que el alcalde no da la cara; De la Torre ha estado como compareciente en las dos comisiones de investigación abiertas hasta ahora, la de Art Natuta y la de Limasa, y ahora rechaza venir a la de las infracciones urbanísticas, algo tendrá que ocultar; es la primera vez que se esconde y eso no lo puede hacer».

El portavoz socialista añadió que el alcalde «no puede ampararse en cuestiones técnicas para excusar su ausencia pues el lleva siendo el máximo responsable de la Gerencia de Urbanismo durante los últimos veinte años y conoce bien lo que pasa allí, así que si no quiere ir es porque quiere ocultar algo».

El PSOE va a sopesar ahora su respuesta y si acepta o no la comparecencia delegada del gerente José Cardador. «Nosotros hemos solicitado la presencia del alcalde, si no quiere venir no puede imponernos a otro interlocutor».

La comisión celebrára su tercera sesión el próximo martes, 11 de septiembre. Ademas del alcade, se ha solicitado la comparecencia de Teresa Domingo, anterior jefa del departamento de Licencias y Protección Urbanística, y del que fuera jefe de sección de Infracciones, Alberto Íñiguez.