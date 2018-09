"El PP en 37 años no ha conseguido nada en Andalucía"

Lo asombroso es pensar que la televisión pública en Cataluña no está al servicio del procés ha venido a decir en plató. Hay momentos en los que se está mejor en Málaga, aunque sea para romper con el PSOE

Después de escuchar el informe de Juan Marín sobre el grado de cumplimiento del pacto de investidura con Susana Díaz, el líder nacional de Cs lo tiene claro. El PSOE no está dispuesto a avanzar en materia de regeneración democrática y la paciencia llega a un punto en la que se agota. De la conversación se desprende que coloca de lleno la culpa de la ruptura política en Andalucía en la presidenta de la Junta. Se nota en cada palabra que la campaña electoral por las andaluzas ya está en marcha y Rivera sitúa a Cs como única alternativa al PSOE.

¿Cómo justifica la ruptura del acuerdo con Susana Díaz cuando apenas quedan seis meses para que acabe la legislatura?

Esa pregunta se la hay que hacer a Susana Díaz, que es la que incumple el acuerdo. A nosotros nos hubiera gustado llegar hasta el último minuto. Pero en la reunión que mantuvo Juan Marín con el PSOE, le dijeron literalmente que se olvidara, que la parte de la regeneración no la iban a cumplir. Yo he llegado a la conclusión de que Susana Díaz quería que se rompiera el pacto para justificar el adelanto por los ERE. Está más preocupada de la agenda judicial que de lo que necesitan los andaluces.

¿No cree que es justo lo que ha hecho su partido, ponerle en bandeja una excusa para adelantar las elecciones?

Ya, pero yo tengo que dirigirme a los ciudadanos andaluces. A Juan Marín le dijeron a la cara que no pensaban cumplir con lo que falta del acuerdo en el tema de regeneración. Ante esa tesitura, quien tiene que dar explicaciones es quien incumple. No los que cumplimos. Quien tiene que dar explicaciones por mentir a los andaluces es Susana Díaz.

¿Lo que busca en realidad su partido con la ruptura del acuerdo es marcar distancias con el PSOE, ahora que se están empezando a desempolvar las urnas? Un buen resultado en Andalucía serviría también para reforzar su imagen a nivel nacional.

No. A mí lo que me hubiera gustado es que Susana Díaz nos hubiera dicho que sí a suprimir los aforamientos, sí a la reforma de la ley electoral y al control del fraude en Andalucía. Pero nos dijo no. Preferimos siempre que se cumpla con todos los puntos del pacto y se acabe la legislatura. Lo que no vamos a permitir, es que Cs sea cómplice de la mentira de Susana Díaz a los andaluces. Al PSOE le da alergia suprimir sus privilegios.

Juan Marín vinculó primero la negociación de los presupuestos a una nueva rebaja en el tramo del IRPF. Luego, Inés Arrimadas puso sobre la mesa el tema definitivo de los aforamientos. ¿Esta manera de operar no pone en duda el liderazgo de Juan Marín?

Juan Marín ha recibido el apoyo unánime a su informe sobre la ruptura. Es el hombre con más apoyo del partido en estos momentos. Unanimidad y apoyo a la decisión que ha tomado Juan.

El PSOE no ha pasado jamás por la oposición en cuatro décadas. ¿Andalucía necesita una alternancia en el poder?

Sin duda. El PSOE ha confundido a Andalucía con el propio Partido Socialista. Cs está en condiciones de ganar. Estamos por encima del PP y compitiendo ya con el PSOE. Vamos a ir a ganarles. No queda ninguna comunidad en España en la que no ha habido una alternancia política. ¿Por qué no la va a haber en Andalucía? Lo que pasa, es que es mucho mejor que esa alternancia venga desde el centro. De un partido limpio y sin mochilas, no de un partido como el PP, que está eternizado en la oposición.

¿La necesidad de una alternancia, como usted reclama, descarta la revalidación del pacto con Díaz en un futuro?

Esa pregunta era legítima en 2015, vamos a reconocerlo. ¿A quién va apoyar Cs? Claro, eso era porque teníamos una expectativa de seis o siete escaños. Finalmente, fueron nueve. Pero ahora tenemos expectativas de superar al PP y poder competir con el PSOE, y eso cambia las tornas. Habrá que preguntarle a los demás que qué van a hacer. Nosotros saldremos a ganar y luego a respetar el resultado electoral. Eso sí, somos los únicos que podemos decir que nunca vamos a pactar con los populistas.

¿Susana Díaz debe convocar elecciones cuanto antes, dada la debilidad parlamentaria a la que se ve abocada ahora?

Eso sólo lo puede decidir ella. Pero vaya, entiendo yo que si ella ha incumplido el acuerdo deliberadamente, tendrá ya sus cábalas electorales. Susana Díaz es una persona que sabe manejar las agendas judiciales y, también, las electorales. La espada de Damocles que pende encima del PSOE se llama sentencia de los ERE.

Esto es una concepción muy antigua de la política, que es apoderarse de los votos de los ciudadanos. Estos van aquí, estos van allá, estos son tuyos, estos nos los repartimos etc. Esto ha cambiado. Nadie puede decir qué va a pasar en Andalucía. Nadie daba un duro por que un partido constitucionalista ganara en Cataluña. Y hemos ganado. A diferencia del PP y del PSOE, yo no reniego de los acuerdos que tiene Cs con los otros partidos constitucionalistas. Puedo decir que, a pesar del incumplimiento de Susana Díaz, ha habido avances importantes en materia social y económica. El PP, en 37 años, no ha conseguido nada en Andalucía. Por eso los andaluces se están pasando cada vez más a Cs. Ven que con nosotros hay una opción real de ganarle al PSOE.

Pongamos el prisma en la política nacional, por favor. Pedro Sánchez ha cumplido sus primeros 100 días. ¿Qué valoración hace?

Estamos en los minutos de descuento de la legislatura. Sánchez tendría que pitar ya y decir que se acabó. No tiene sentido agonizar una legislatura para estar unos días más en La Moncloa. Sánchez mintió a los españoles cuando dijo que iba a convocar elecciones inmediatamente. Uno no puede llegar a La Moncloa por la puerta de atrás, sin pasar por las urnas. De la mano de los separatistas y populistas, y pretender quedarse. Cada día que pasa, es un minuto perdido para España.

Si Pedro Sánchez no logra sacar adelante los presupuestos, ¿debe convocar elecciones generales de manera inmediata?

Yo le pido que las convoque ya. Más allá de discrepancias políticas. Por favor, ¡convoque elecciones! Que decidan los españoles qué se tiene que hacer, no el señor Iglesias o el señor Torra.

¿Cree que el actual Gobierno podrá aprobar sus cuentas para el año que viene?

El problema no es que lo pueda hacer o no. El problema es a costa de qué. Si Sánchez fuera a bajar los impuestos y fuera hacer una política de ayuda a la clase media, y tuviera de aliados a gente moderada, en vez de a gente radical. Si tuviera escaños suficientes, pues mira. Pero eso es ficción. Quien tiene la batuta es Torra, el que la está liando en Cataluña.

Valore la reunión y las medidas que han pactado Sánchez y Pablo Iglesias en su reunión de este jueves.

Los vi comportándose como si tuvieran 176 escaños. Con un cajón de sastre que mezcla temas económicos con cosas en las que puedo estar de acuerdo, pero que no tienen nada que ver una con la otra. A mí me parece muy bien que le quiten las medallas a Billy El Niño. Nosotros vamos a votar a favor. ¿Pero qué tiene que ver eso con la desaceleración económica o con el paro? Todo el camino que hemos recorrido, que ha sido muy difícil para muchas familias españolas, no conviene deshacerlo ahora. Gastar más de lo que tienes, ya sabemos como acaba: con recortes y más impuestos.

Quedan dos días para la celebración de la Diada. ¿La situación política está igual, mejor o peor que hace un año?

Estamos en el Día de la Marmota. Puigdemont amenazó con no cumplir sentencias judiciales. Torra amenaza con no cumplir sentencias judiciales. Puigdemont dijo que iba a tirar para adelante, pasara lo que pasara. Torra dice que va a llegar tan lejos como Puigdemont. Por otra lado, nos dicen que no pasa nada en Cataluña pero envían antidisturbios. Veo lo mismo en 2018 que ya veía en 2017. Han vuelto a abrir las embajadas para hacer propaganda. La situación se repite, pero con un agravante. No podemos decir que no sabemos lo que pasa, que ya nos han dado un golpe de Estado.

¿Cómo percibe usted la polémica sobre el uso político del espacio público en Cataluña?

El espacio público está más ocupado que nunca. Es verdad que con el PP ya estaban los lazos amarillos y las esteladas, eso hay que decirlo. Pero la gente está ya muy cansada de la ocupación del espacio público y del señalamiento.

¿La comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat está sirviendo de algo?

Está sirviendo para que cada vez haya más deslealtad. A Torra no hay que darle más instrumentos, hay que vigilarle. Si Torra mañana dijera soy constitucionalista, nos hemos equivocado, pido disculpas por haber dicho que los españoles son unas bestias taradas, vale. Pero eso no va a pasar.

¿Qué opina sobre el ofrecimiento que le ha hecho Ana Pastor a Quim Torra para que explique su proyecto de independencia en el Congreso?

Habría que preguntarse para qué. Yo no lo sé. Le ha ofrecido venir al Congreso a un hombre que quiere liquidar el Estado. Pero el PP y PSOE ya invitaron a Puigdemont en el pasado. No entiendo este planteamiento.

Inés Arrimadas encabeza el partido más votado en Cataluña. ¿Existe una interlocución entre ella y Quim Torra?

No existe interlocución porque Torra tiene el Parlamento cerrado. Hay que situarse. El Parlamento no se abre, no hay sesiones de control. En todo el año, sólo se han celebrado dos sesiones de control. En el último año, ninguna ley hay salido del Parlamento catalán desde que dieron el golpe. Torra, en vez de ir al Parlamento, se va a dar un speech al teatro. Desprecia a las instituciones y desprecia a los que han ganado las elecciones en Cataluña. Tiene cerrado el Parlamento porque le teme a Inés Arrimadas y a la oposición. Le teme a que le preguntemos por los Mossos de Escuadra, por TV3, por la educación etc.

¿Considera que una salida de la cárcel de los políticos del soberanismo contribuiría a rebajar la tensión en Cataluña?

Es que cuando un señor comete un delito, eso lo juzgan los jueces. Y espero que siempre sea así. No puede depender de los políticos, el decidir quién sale y quién no de las cárceles. Ese tipo de especulaciones no hacen justicia a los ciudadanos que sí cumplen la ley. Eso hay que decirlo claramente. Ese mensaje es demoledor para la democracia. Cuando un señor como Puigdemont luce cinco sentencias del Tribunal Supremo en su despacho y dice que no las va a cumplir, ¿cómo te puedes sorprender luego de que te imputen? A quien comete irresponsabilidades a sabiendas y ocupa un cargo público, hay juzgarle y que se imparta justicia. Digo justicia. Si es culpable, culpable. Si no lo es, pues no lo es.

¿Habrá elecciones en Cataluña antes de que acabe el año?

Torra ha dicho que no. Pero tampoco me fiaría mucho de lo que diga Torra. La situación en el Parlamento catalán es una anomalía en su conjunto. El problema de Cataluña no es si va a haber elecciones o no, es saber si los gobernantes van a respetar las leyes. Estos señores no quieren respetar las sentencias judiciales, las trituran. El conseller Ernest Maragall habló sobre la posibilidad de abrir las cárceles. Una democracia en la que se abren las cárceles. ¿Pero esto qué es? ¿Pablo Escobar? En las cárceles hay gente que están ahí porque lo ha decidido un juez. Lo peor es que esto sucede sin recibir una contestación. Ojalá, todo lo que digo fuera exagerado. Pero no lo es.

¿Qué políticas propone Cs en materia fiscal?

Cs consiguió que se aprobara la primera ley de autónomos. Ya hemos liderado la pata de autónomos. También hemos liderado la rebaja del IRPF para los que no llegan a final de mes y los que perciben menos de 18.000 euros. Ahora, queda el impuesto de sucesiones. Depende de dónde te mueras, pagas o no pagas. Muchos andaluces se han sentido aliviados y ahora quiero que eso se extienda al resto de España.



Candidato al Ayuntamiento de Málaga: «No tenemos ninguna idea concreta de un candidato estrella»

¿A Cs le interesa mantener a Cataluña en el foco porque le sirve para granjearse votos?

No. Ojalá, lo que estoy contando no fuera cierto. Los que somos catalanes, además, lo sufrimos el doble o el triple que el resto de españoles. Aunque yo sé que también les duele y preocupa. Pero es que ahí sufrimos la situación en primera persona. Una parte de mi labor como líder nacional, más habiendo nacido en Barcelona, es concienciar a los españoles de que igual que derrotamos al terrorismo juntos, creo que, también en Cataluña, la batalla al separatismo la tenemos que ganar juntos. Cuando el 8 de octubre salieron a la calle un millón de personas en Barcelona portando banderas españolas, catalanas y europeas...Eso fue muy importante. Cuando el Rey pronunció su discurso el 3 de octubre, eso fue muy importante. También, cuando los constitucionalistas paramos juntos el golpe de Estado, aplicando el artículo 155 de la Constitución. Yo reclamo consenso y constitucionalismo. Pero, por encima de todo, que no perdamos de vista que lo que pasa en el último pueblo de España, da igual que sea Gerona o Cádiz, es importante. Yo cuando veo que pasa algo en Algeciras, por ejemplo, pues me duele porque es mi país. No podemos perder de vista que hay personas valientes en Cataluña, que son catalanes, pero que por querer ser también españoles, están siendo señaladas.

Casi a diario siguen llegando pateras a las costas españolas. ¿Cómo cree usted que España debe abordar la llegada de inmigrantes? ¿Qué política defiende en materia de inmigración?

Es difícil abordar un fenómeno tan complejo en pocas frases. Nosotros decimos que inmigración legal, inmigración regulada: a favor. A favor de la inmigración regulada que es necesaria para pagar las pensiones y para que haya trabajo en este país. Luego, inmigración ilegal, mafias, gente asaltando la valla: en contra. En contra porque es un problema y, por tanto, tenemos que hacer cumplir la ley. Apoyo total a la Guardia Civil y a la Policía. Necesitan instrumentos para poder parar este tipo de mafias que están tratando con personas y violando derechos humanos. En tercer lugar, asilo y refugio: es un derecho. No es lo mismo una persona que viene con una radial y tira cal a los ojos de los agentes, que alguien que viene de Venezuela o Siria a pedir asilo. Eso son las tres patas que defendemos. ¿Cuál es el problema con Sánchez? Que ha roto un consenso que existía más o menos. No podemos meter en el mismo saco a la persona que pide un permiso de trabajo y que intenta ir por los cauces locales. Mi abuelo, que era de Cútar, de Málaga, pues se fue a trabajar a Francia y después a Alemania. Pero se fue a trabajar con un permiso. Los españoles hemos sido emigrantes. La inmigración regular es necesaria, pero no la que estamos viendo en Ceuta.

¿Teme que Pablo Casado le está recuperando espacio electoral a Cs?

La realidad, más allá de los deseos de algunos, es bien distinta. Cs está enchufado. Hemos vuelto al curso político con mucha energía. Hemos presentado la propuesta para eliminar el impuesto de sucesiones. En Cataluña estamos dando la cara contra el nacionalismo. En Andalucía lideramos la alternativa al PSOE. Yo soy optimista de cara al futuro.

¿Hay que esperar un fichaje estrella para la candidatura de Cs al Ayuntamiento de Málaga?

Sí que es verdad que Cs ha conseguido incorporar permanentemente gente de la sociedad civil a la política. Lo hemos visto ahora con Javier Imbroda. Así funcionamos. Ahora, no estamos pensando y no tenemos ninguna idea concreta de un candidato estrella. Estoy contento con el trabajo de Juan Cassá y creo que es un hombre con futuro. Pero decidirán los militantes.