El PSOE destaca que la pensión de viudedad ha subido de media 47 euros

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia destacó ayer que 15.345 malagueños «se han beneficiado de la mejora en las pensiones de viudedad», hecha efectiva en la nómina de agosto y que se ha abonado esta semana.

Heredia resaltó que «las pensiones de viudedad han subido de media 47 euros al mes en nuestra provincia para todos aquellos que cumplan los requisitos, la mayor subida en la historia en un solo año». Así, afirmó que se trata de la subida de la base reguladora para calcular la prestación del 52 al 56 por ciento, «lo que supone en la práctica una revalorización de casi el ocho por ciento».

Además, agregó que para la provincia de Málaga, «esto supone el reintegro de unos 719.000 euros al mes y de unos 2,9 millones de euros en lo que resta de año –incluyendo la paga extraordinaria de diciembre–, para los 15.345 beneficiarios que han notado la subida».

«La medida beneficia no solo a estos malagueños y ayudará a mejorar su calidad de vida, sino que este montante repercutirá, sin duda, en actividad económica de nuestra provincia», afirmó el socialista.

Por otro lado, detalló que los requisitos son ser pensionista con 65 o más años, que no se perciban salarios por trabajo ni otras pensiones y que no se tengan otros ingresos por encima de los 7.347,99 euros. Heredia apuntó que «el 98,9 por ciento de las personas beneficiarias de esta mejora son mujeres y el 1,1 por ciento, hombres», y añadió que «el grupo de edad más numeroso es el de las viudas de entre 86 y 90 años». Asimismo, precisó que las nuevas cuantías se aplican de oficio en todas las pensiones de viudedad causadas antes del 1 de agosto y que reúnen los requisitos requeridos, con excepción de las reconocidas en aplicación de normas internacionales y cuando el titular de la pensión resida en el extranjero, que deberán solicitar la subida a la Seguridad Social. Para el diputado, «esto es importante saberlo, ante el engañoso bulo de que si no se solicita no se cobra. Lo que es absolutamente falso».

De igual modo afirmó que en 2019 dicha base reguladora se elevará hasta el 60 por ciento «lo que supondrá otro aumento de otros 50 euros». Así, en año y medio «verán incrementarse sus ingresos en torno 97 euros de media».