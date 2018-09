El PSOE pide al alcalde que cumpla con los pactos del pleno y construya el parque canino de La Roca

El portavoz socialista y candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, pidió ayer al alcalde que cumpla con los acuerdos adoptados en el Pleno del Ayuntamiento y ejecute sin más dilación las obras del parque canino previsto en la barriada de La Roca, «una actuación urgente y muy demandada por las asociaciones defensoras de los animales y los usuarios de mascotas».

Los y las socialistas, recalca este dirigente, «somos sensibles a las reivindicaciones de los dueños de perros en nuestra ciudad. Creemos en la necesidad de habilitar espacios por y para nuestras mascotas, espacios de esparcimiento para que nuestros animales puedan disfrutar junto a sus dueños. Sin embargo desde el Ayuntamiento se les exigen deberes como análisis de ADN, chips y vacunas, y en cambio parece que carecen de derechos».

En este sentido, explica que el gobierno municipal «se comprometió a que todos los distritos tuviera al menos un parque canino y nuevamente han incumplidos sus promesas. Así distritos como Palma-Palmilla o Ciudad Jardín siguen sin contar con uno, dejando a los propietarios de mascotas sin zonas equipadas para sus perros».

«Mientras que el alcalde De la Torre se vanagloria de la Málaga ´ciudad amiga de las mascotas´, la realidad es muy diferente: no hay espacios para mascotas y los que existen se encuentran en un estado de completo abandono», añadió. «Por el contrario en el Partido Socialista hacemos nuestros deberes y por eso el pasado mes de enero presentamos la iniciativa para crear un parque canino en La Roca, en pleno distrito de Palma-Palmilla, que contó con el apoyo de todos los grupos municipales, incluido el PP, que ahora el alcalde se niega a cumplir. Incluso le sugerimos la opción de crear un parque mixto, como existen en otros países europeos, donde puedan convivir nuestros niños y mascotas, promoviendo la cultura del cuidado y la protección de los animales», precisó. Por tanto, prosiguió, «consideramos inaceptable que los vecinos y vecinas de esta barriada, pese a pagar los mismos impuestos que el resto de ciudadanos de Málaga, no puedan disponer de estos espacios de desahogo tanto para personas como para mascotas. Es un ninguneo flagrante que no vamos a tolerar». Por último, Pérez insistió en que esta propuesta se encuadra en la batería de medidas presentadas por el PSOE en el Ayuntamiento de Málaga en materia de animales como el objetivo sacrificio cero o la mejora a en los accesos a los transportes públicos.