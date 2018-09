Ferran Font: "Hay que legislar sin coartar el mercado en sí"

El director de estudios del portal inmobiliario Pisos.com, Ferran Font, ha analizado para La Opinión la situación que vive Málaga en cuanto al incremento que cada mes, semestre y año vive la capital, así como las posibles formas de terminar con estos precios abusivos.

¿Por qué están subiendo tanto los precios en Málaga? ¿Faltan viviendas?

En España hay un problema de suelo finalista. En general, no se está generando suficiente producto y eso al final repercute en una subida en los precios de compra y alquiler. Pero en las grandes capitales más que pensar en si existe o no producto para satisfacer toda la demanda existente, lo que habría que pensar es cuánta demanda existe. Y existe una demanda importante en los centros de las grandes capitales porque una parte de la población joven no ha podido optar a comprarse un piso en los últimos años, y esta población se suma a la demanda de alquiler latente que existe en el centro, mas al inversión nacional e internacional en un momento en el que los tipos de interés están muy bajos y también se suma el alquiler turístico, que si bien no está claro el efecto inmediato que tiene sobre los pisos de alquiler, si es un extra que se añade a esa presión que tiene Málaga. Todo esto va redundando en la subida de precio.El desajuste se produce, no tanto en la falta de producto, que también, sino en el aumento de la demanda.

Fomento ha abierto la puerta a poner límite a los precios del alquiler. ¿Cree que es una buena opción?

Las administraciones tienen que intervenir de alguna manera en la legislación de los alquileres porque es cierto que el alquiler está experimentando ahora mismo unos incrementos muy importantes. El problema que tenemos aquí es hasta qué punto uno puede hacer una legislación que no sea excesivamente intervencionista y que tampoco coarte el mercado en sí. Además, teniendo en cuenta que los precedentes tampoco son muy buenos. En este sentido, se ha legislado en Berlín, en París y no han conseguido tener el resultado para el que se planteó.

Entonces, ¿qué piensa que se debería hacer?

Pienso que es mejor premiar que castigar. Y, al final, más que poner un límite en el precio o un límite en los aumentos, lo que se podría hacer es facilitar que aquellas personas que tienen, por ejemplo, un piso cerrado lo saquen al alquiler, añadir desgravaciones para aquellas personas que están alquilando pisos, facilitar la salida de producto para el alquiler social y, básicamente, hacer una apuesta por parte de las administraciones públicas.

¿Entiende que los propietarios suban tanto los precios?

Del mismo modo que como ciudadanos tenemos derecho a una vivienda, también los propietarios tienen derecho a sacar el máximo rendimiento que puedan a su piso porque, en su caso, todos haríamos lo mismo... A no ser que las administraciones públicas me ayuden a no hacerlo.