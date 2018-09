Moreno acusa al PSOE y Cs de pactar la ruptura por intereses electorales

­El líder del PP-A y candidato a presidir la Junta, Juanma Moreno, viene barruntando la ruptura del pacto entre el PSOE y Cs desde antes del verano. De hecho, puso mucho énfasis en que el ya expresidente Mariano Rajoy le encumbrara como candidato lo antes posible. El día de después del esperado divorcio político le pilló en Barcelona, donde había acudido para asistir a la junta directiva nacional de su partido. Desde ahí, después de una primera valoración el viernes en su cuenta de Twitter, se extendió sobre lo ocurrido el viernes en Málaga. Así, acusó al PSOE y Cs de «pactar la ruptura por meros intereses electorales» y tildó la escenificación del divorcio político de «show patético».

Además, apuntó que Cs «supuestamente rompe el acuerdo político porque no incorpora medidas de regeneración políticas», pero es el mismo partido que «ha dicho no a la comisión de investigación de la Faffe, que ha limitado la investigación de los cursos de formación o el que no ha posibilitado que tengamos menos altos cargos públicos en Andalucía».



Relevo político

Moreno también dejó claro cuál va a ser el mensaje del PP-A de ahora en adelante, asegurando que parte con el único objetivo de lograr de una vez por todas la alternancia política en la región: «Después de 40 años de socialismo en Andalucía, la única comunidad autónoma donde no ha existido alternancia y la única ya de Europa, lo que queremos es decirle a los ciudadanos que hay otra manera de gobernar, un nuevo equipo, un nuevo gobierno y que hay alternativa». Por tanto, añadió, «la vamos a basar en recorrernos toda Andalucía, especialmente las zonas urbanas y las zonas de interior, buscando algo fundamental como es conseguir una mayoría social que nos permita el cambio». El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, también acudió a Barcelona.